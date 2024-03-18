Дорожчий за Роналду на 10 мільйонів євро: названо найкоштовнішого футболіста чемпіонату України

Вартість півзахисника "Шахтаря" зросла на 7 млн. євро

Оновлено вартість гравців, які виступають в українській футбольній Прем’єр-лізі. Найдорожчим із футболістів вітчизняного чемпіонату залишається півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков.

Вартість гравця підвищилася на 7 млн. євро і на даний момент складає 25 млн., повідомляє Transfermarkt. Слідом за ним йдуть також гравці "Шахтаря" Кевін (10, 6 млн.) та Марлон Гомес (10, 4 млн).

На даний момент Судаков дорожчий за Кріштіана Роналду на 10 млн. євро — поточна вартість португальця 15 млн. "Після закриття зимового трансферного вікна, 39 гравців Української Прем’єр-Ліги змінили свою ринкову вартість. Так, вартість складу донецького "Шахтаря" збільшилася майже на 15%, що більше пов’язано зі збільшенням попиту на головний актив клубу — Георгія Судакова, а також зростанням вартості новобранців із Бразилії. Найкращий бомбардир чемпіонату Владислав Ванат став найдорожчим гравцем київського "Динамо", зрівнявшись за показником із голкіпером збірної Георгієм Бущаном", — наголошують у виданні.

На 4 місці розташувався форвард київського "Динамо" Владислав Ванат, який піднявся у вартості до 7 млн. євро (+4). А гравець "Динамо" Володимир Бражко, який отримав дебютний виклик до збірної України, тепер коштує 2,5 млн. євро (+0,5 млн.).

Також до Топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ входять Назар Волошин 2 (+0,5) млн, Арсеній Батагов 2 (+0,2) млн, Ілля Квасниця 1,8 (+0,6) млн., Іван Дібанго 1 ( +0,2) млн. та Тимур Стецьків 800 (+100) тис.

Список найдорожчих гравців УПЛ: