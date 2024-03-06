Кріштіану зустрівся з Магомедом Курбановим в Ер-Ріяді

Зірка світового футболу португалець Кріштіану Роналд зустрівся з російським боксером Магомедом Курбановим. Екс-зірку мадридського "Реала" та лідера збірної Португалії не збентежило громадянство боксера з яким він зустрівся і той факт, що його країна вже два роки веде війну проти України, що засуджує весь цивілізований світ.

Навпаки, він побажав росіянину успіху в майбутньому бою за звання чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), повідомляє російська пропагандистська агенція РІА Новини з посиланням на прес-службу компанії RCC Boxing Promotions.

Курбанов 8 березня проведе поєдинок за чемпіонський пояс WBA проти Ісраїла Мадрімова з Узбекистану. Бій стане частиною головного карда вечора боксу Knockout Chaos, який відбудеться в Ер-Ріяді. Зустріч боксера з Роналду відбулася під час екскурсії новою спортивною залою, побудованою з ініціативи міністра та голови Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Турки Аль аш-Шейха. Роналду виступає за клуб "Аль-Наср", що базується в Ер-Ріяді.

"Поки йшли до зали, поспілкувалися про бої, про вагозгонку і так далі. Він побажав мені удачі в майбутньому поєдинку. Я запитав, чи буде він колись виходити на ринг. Він сказав: "Ні, я тільки граю", — наводить. прес-служба слова Курбанова.

Головним боєм вечора 8 березня стане протистояння британця Ентоні Джошуа та екс-чемпіона UFC у важкій вазі камерунця Франсіса Нганну.