Хамський вчинок Роналду потрапив на відео: сторона Кріштіану стверджує, що у всьому винен ШІ

Португалець знову влип у неприємну ситуацію в Саудівській Аравії

У матчі 21-го туру чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Шабаб" — "Аль-Наср" стався скандал, пов’язаний із поведінкою головної зірки гостей Кріштіану Роналду. Це не вперше, коли португалець опиняється в епіцентрі скандалу.

Цього разу в мережі випливло відео, на якому CR7 робить непристойний жест на адресу вболівальників "Аль-Шабаба" після вигуків "Мессі!" з їхнього боку. Про це повідомляє goal.

В "Аль-Насрі" стверджують, що відео згенеровано за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Проте влада Саудівської Аравії зацікавилася інцидентом. Дисциплінарний комітет та комітет з етики Федерації футболу Саудівської Аравії розпочали термінове розслідування цього епізоду. Очікується, що вирішення цього питання триватиме кілька днів.

Додамо, що "Аль-Наср" переміг "Аль-Шабаб" із рахунком 3:2, один гол на рахунку португальця. Команда Роналду йде на 2-й позиції у першості Саудівської Аравії.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії Роналду обійняв і поцілував художницю, що за місцевими законами могло бути розцінено, як "розпуста, вчинена особою, яка не перебуває у шлюбі". До речі, нещодавно команда португальця знищила на полі команду Ліонеля Мессі.