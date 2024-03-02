Наречена Роналду у сукні, зшитій з футболки Кріштіану, викликала фурор на тижні моди в Парижі (фото)

Джорджина Родрігес з’явилася в Парижі в унікальній сукні

Іспанська модель і блогерка, наречена футболіста "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес після ефектної появи на кінофестивалі у Каннах запалила на тижні моди в Парижі. Джорджина засвітилася на подіумі в сукні, зшитій з футболки КріРо.

Про це повідомляє Marca. За інформацією джерела, Джорджина пройшлася на подіумі в образі відомого бренду Vetements.

Вбрання, яке одягла Родрігес для показу, являло собою червону футболку з номером 7 Кріштіану Роналду спереду, перетворену на елегантну довгу сукню. Очевидно, це одна з форм, яку португалець використовував під час свого перебування в "Манчестер Юнайтед", правда, емблеми клубу на ній немає. На спині красується автограф КріРо з підписом: "Для кохання всього мого життя ".

Джорджина Родрігес на тижні моди у Парижі, фото: Getty Images

Сукня Джорджини Родрігес зроблена з футболки Роналду, фото: Getty Images

Кріштіану залишив послання Джорджині на її сукні, фото: Getty Images

Попереду сукні красується номер 7, під яким грає КріРо, фото: Getty Images

Джорджина Родрігес викликала фурор у Парижі, фото: Getty Images

Нагадаємо, після переходу Роналду у "Аль-Наср" Джорджина також переїхала до Саудівської Аравії. Через суворі закони в цій країні наречена футболіста не може з’являтися на публіці в мініспідницях, шортах, топах і т.д. До речі, влада Саудівської Аравії заплющила очі на позашлюбні відносини Роналду та Родрігес.