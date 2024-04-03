Магия Роналду в деле: португалец забил два гола со штрафных в течение 10 минут (видео)

"Аль-Наср" пока не является лидером чемпионата

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду продолжает радоваться публику в Саудовской Аравии. На этот раз он помог своей команде добыть разгромную победу со счетом 8:0.

Встреча проходила в рамках первенства Саудовской Аравии и жертвой "Аль-Насра" стала команда "Абха". Роналду отметился в этой игре хет-триком, а уже после перерыва португалец был заменен, передает "Телеграф".

Интересно, что капитана "Аль-Насра" и сборной Португалии этот хет-трик стал 65-м на клубном уровне и по этому показателю он является абсолютным рекордсменом. Кроме трех забитых мячей Роналду также один раз ассистировал своим партнерам.

Два из своих голов португальский феномен забил прямыми ударами со штрафных.

На данный момент португалец является лидером бомбардирской гонки в чемпионате Саудовской Аравии, записав на свой счет 29 результативных ударов. Отметим, что за "Аль-Наср" Роналду проводит свой второй сезон. На данный момент его команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие автомобили есть в гараже Роналду.