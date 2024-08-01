У Херсоні затримали чоловіка, який підірвав гранату у центрі міста: є жертва

Словесна перепалка призвела до непоправного

Поліція затримала 48-річного чоловіка, який ввечері 31 липня підірвав гранату у центрі Херсону. Через це загинув 69-річний пенсіонер, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство" та ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

Вибух гранати у Херсоні

Подія сталась у мікрорайоні "Північний" у центрі міста. У поліцію сигнал про злочин надійшов о 19:20.

За даними слідства, чоловіки відпочивали на майданчику поблизу магазину. До них підійшов невідомий. Відбувся конфлікт. Невідомий пішов, а за кілька хвилин повернувся з гранатою, яку підірвав.

У результаті 69-річний пенсіонер помер. Ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Чоловік, який підірвав гранату, втік. Проте правоохоронцям вдалось його знайти. Чоловіка вже затримали, його знайшли вдома. Розслідування триває.

Він втік, але правоохоронцям вдалось вийти на його слід

Раніше "Телеграф" повідомляв про декілька інцидентів з гранатами у столиці. Так, один з чоловіків кинув бойовий снаряд під вікна багатоповерхівки. Цьому передувала сварка зі знайомим.

Подібна ситуація на кілька днів раніше сталась на Нивках. Невідомий кинув гранату у фасад будинку.

Також ми писали, що у двох районах Києва люди знайшли вибухонебезпечні предмети. Там були не лише гранати.