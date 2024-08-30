Горять ліс у Чорнобильській зоні та торф'яники: Чернігівщину накрив їдкий смог (фото, відео)

Громадянам радять не виходити на вулицю

У п'ятницю, 30 серпня, в Чернігові та інших населених пунктах області спостерігається задимлення. Причиною стали пожежі в навколишніх регіонах.

Як повідомили в міській раді Славутича, який знаходиться приблизно за 30 кілометрів від обласного центру, задимлення та запах продуктів горіння у місті пов'язані із пожежами на торф'яниках у північних районах Чернігівщини та лісовою пожежею в Чорнобильській зоні. У зв'язку з цим громадян закликали зберігати спокій і обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо в ранкові години, коли дим найбільш інтенсивний.

Своєю чергою заступник директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Станіслав Юрченко у коментарі Суспільному повідомив, що у Чернігові спостерігається смог через пожежу на торфʼяниках у прикордонній Сновській громаді.

"За три кілометри від кордону з РФ йдуть обстріли, звідти й задимлення. Там болотиста місцевість. Наразі ДСНС не можуть загасити пожежу", — зазначив він.

Водночас у головному управлінні ДСНС України у Чернігівській області повідомили, що сьогодні зранку і станом на зараз чернігівці можуть спостерігати значне задимлення у місті. За їхніми даними, це пов’язано з тим, що громадяни почали масово випалювати суху рослинність на власних присадибних ділянках та на відкритих територіях.

Заданими ДСНС, лише за минулу добу на Чернігівщині сталося 11 пожеж у природних екологічних системах. Площа, пройдена вогнем, склала 9,5 га.

"Шановні громадяни. Випалювання сухостою ніяким чином не впливає на родючість ґрунтів, а навпаки — шкодить. А найстрашніше, що такі пожежі дуже швидко поширюються на значну площу, знищують флору та фауну, можуть спричинити пожежі житлових будівель та споруд, та навіть стати причиною травмування і загибелі людей. Будьте відповідальними: бережіть власне життя та навколишнє середовище", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня в селі Прямобалка Арцизької міської громади Болградського району Одеської області горіла місцева церква. В результаті пожежі будівля була майже повністю знищена.