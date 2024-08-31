Був одним з кращих ще до "великої" війни: що відомо про загиблого пілота F-16 "Мунфіша" (його рідкісні фото)

Він навчався у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба

В Україні попрощалися з пілотом винищувача F-16, який розбився під час відбиття масованої російської атаки у понеділок, 26 серпня. Олексій Месь, позивний "Moonfish" був справжнім героєм, який у своєму останньому бою знищив три російські крилаті ракети та один ударний БпЛА.

"Телеграф" розповідає про Олексія Меся, який багато зробив для того, щоб Україна отримала F-16. Він був другом іншого легендарного українського льотчика — Андрія Пільщикова "Джуса", який загинув 25 серпня 2023 року. Життя Олексія обірвалося рівно через 1 рік та 1 день після загибелі "Джуса". Їх спільне фото зворушило мережу.

Своє останнє повідомлення матері Андрія Пільщикова "Мунфіш" відправив увечері 25 серпня — за день до власної загибелі: "Мені дуже пощастило дружити з Андрієм. Важко згадувати цей день рік тому, ми усі втратили багато. Надіюсь, Він дивиться на нас і гордиться тим, що ми робимо. Надіюсь, що ми його не підводимо. Мені досі не вистачає його, щоб поспілкуватись. Вічна пам’ять. Наші щирі співчуття", — написав Олексій Лілії Авер’яновій.

Олексій народився на Хмельниччині 20 жовтня 1993 року. В рідній Шепетівці закінчив школу з золотою медаллю. Далі хлопець обрав навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба, який також закінчив з відзнакою. Саме там вони й потоваришували із "Джусом".

Після навчання Олексій Месь проходив військову службу за контрактом і був зарахований до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки – заступника командира операційної групи. Він став одним з кращих пілотів України ще до повномасштабної війни. У вересні 2019 року хлопця обрали, щоб під час візиту до США стати спостерігачем дозаправки в повітрі американського винищувача F-15D Eagle зі складу 144-го винищувальна крила Повітряних сил Національної гвардії США. Він був першим українським пілотом, якому випала можливість спостерігати за цим з заднього сидіння винищувача.

У червні 2022 року Олексій Месь та Андрій Пільщиков відвідали США для того, щоб переконувати партнерів надати Україні F-16. Їх підтримував голлівудський актор Шон Пенн, який брав участь в деяких переговорах. Після зустрічі з пілотами конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер вніс на розгляд Палати представників Конгресу США Ukraine Fighter Pilots Act (Закон про льотчиків-винищувачів України). Лише через рік, у серпні 2023 року, було ухвалене рішення про надання Україні F-16.

"Мунфіш" і "Джус" стали обличчями кампанії з отримання Україною F-16 … Це була важка битва, але "Джус" і "Мунфіш" вели її разом. Вони були молоді та сповнені ентузіазму, добре володіли англійською та були готові боротися за те, щоб американські літаки піднялися в українське небо. Політ на F-16 був їхньою мрією, і коли "Джус" загинув у авіакатастрофі під час бойового завдання в серпні минулого року, "Мунфіш" поставив собі за мету втілити цю мрію", — написав телеканал CNN після загибелі Олексія.

"Джус" не дожив до своєї наступної поїздки на Захід всього кілька днів, загинувши в авіакатастрофі на Житомирщині. "Мунфіш" вчився керувати омріяним F-16 у Британії. Як зазначили журналісти, Олексій не любив публічності, цю роль брав на себе Андрій. Проте коли "Джус" загинув, "Мунфіш" зайняв його місце. В одному з інтерв'ю CNN він сказав, що якби "Джус" був живий, то це саме він давав би інтерв'ю.

Раніше "Телеграф" публікував фото Костянтина та Влади Ліберових з прощання з Олексієм Месем у Луцьку. На окремих світлинах можна побачити родину Олексія Меся. Інформації про них у відкритому доступі небагато. Та вочевидь, на фото його дружина з маленькою донькою, а також батьки.