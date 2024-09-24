У Сумах на світанку пролунав сильний вибух: подробиці атаки

Росіяни тероризують і область та обласний центр

Близько 5:30 у вівторок, 24 вересня, у Сумах пролунав сильний вибух. У цей час у частині областей, у тому числі й у Сумській, було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних Силах України о 4:36 попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Повідомлялося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Моніторингові канали о 5:32 попередили, що на Суми рухається ракета, попереджали про загрозу для передмістя. Незабаром пролунав вибух.

Крім того, всю ніч росіяни тероризували Сумщину "шахедами", моніторинги попереджали також про загрозу застосування КАВ (коригованих авіаційних бомб). В області працювали Сили протиповітряної оборони.

Станом на 6:25 на Сумщині все ще оголошено повітряну тривогу. Крім того, небезпека ударів із повітря зберігається для мешканців східних, Харківської, Чернігівської, Київської та Черкаської областей.

Карта тривог станом на 6:25 24 вересня

Як повідомляв "Телеграф", увечері 23 вересня росіяни знову атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. З району тимчасово окупованого Молочанська Запорізької області ворог випустив щонайменше чотири КАБ у бік міста. Під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури міста. Також російська армія цілеспрямовано вдарила по житловій забудові в одному із районів Запоріжжя.