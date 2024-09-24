У Сумах на світанку пролунав сильний вибух: подробиці атаки
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Росіяни тероризують і область та обласний центр
Близько 5:30 у вівторок, 24 вересня, у Сумах пролунав сильний вибух. У цей час у частині областей, у тому числі й у Сумській, було оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних Силах України о 4:36 попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Повідомлялося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Моніторингові канали о 5:32 попередили, що на Суми рухається ракета, попереджали про загрозу для передмістя. Незабаром пролунав вибух.
Крім того, всю ніч росіяни тероризували Сумщину "шахедами", моніторинги попереджали також про загрозу застосування КАВ (коригованих авіаційних бомб). В області працювали Сили протиповітряної оборони.
Станом на 6:25 на Сумщині все ще оголошено повітряну тривогу. Крім того, небезпека ударів із повітря зберігається для мешканців східних, Харківської, Чернігівської, Київської та Черкаської областей.
Як повідомляв "Телеграф", увечері 23 вересня росіяни знову атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. З району тимчасово окупованого Молочанська Запорізької області ворог випустив щонайменше чотири КАБ у бік міста. Під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури міста. Також російська армія цілеспрямовано вдарила по житловій забудові в одному із районів Запоріжжя.