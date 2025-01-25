В історії з депортацією відомого японського волонтера новий поворот: журналістка знайшла неприємні факти

Журналістка вказала на нестикування в історії волонтера

В Україні днями спалахнув скандал із тим, що відомий японський волонтер Фумінорі Цучико не зміг продовжити посвідку на проживання в Україні. Зрештою, у справу втрутився міський голова Харкова, після чого йому дозволили залишитися.

Проте, журналістка ICTV Тетяна Доцяк звернула увагу на інші моменти біографії волонтера. Своїми роздумами вона поділилася у Facebook.

Зокрема, вона зазначає, що Фумінорі Цучико 16 років тому був відправлений до в’язниці через крадіжки приставок Nintendo DS, що він сам підтверджував у розмові з японськими ЗМІ.

Журналістка додала, що натрапила на обговорення в соцмережах, де японці запитали, чи можна довіряти кошти людині з кримінальним минулим. Також вона каже, що бачила й інші повідомлення про недобросовісність Фумінорі Цучико, проте не має підтверджень.

"І я заходжу на сайт, де він збирає кошти, щоб "прогодувати українців", і де розповідає про "голодних евакуйованих харків’ян" з метро, ​​яких всі покинули, "голодних солдатів", "голодних діточок". А я згадую, як волонтери постійно привозили у підземку продукти та засоби гігієни, ковдри та медикаменти", — Написала вона.

Журналістка також зазначила, що один із найближчих соратників японця припинив з ним зв’язки через втрату довіри. Крім того, вона згадала історію з благодійним кафе, яке волонтер відкрив з місцевою мешканкою Наталією. Тоді чоловік із напарницею звинувачували один одного у фінансових махінаціях.

Нагадаємо, 2023 року 75-річний Фумінорі Цучико відкрив кафе FuMi Caffe на Салтівці і власним коштом годував харків’ян. Пізніше у цьому йому почали допомагати благодійники, які закривали частину видатків. Щодня японець із волонтерами готує близько 600 обідів для харків’ян.

Як повідомлялося раніше, у Литві стався скандал через те, що в одній із книгарень знайшли атлас, у якому Україну показали без частини територій.