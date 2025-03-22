Коли у школах Києва почнуться весняні канікули у 2025 році

Навчальний рік у Києві закінчиться 30 травня

Весняні канікули у Києві розпочнуться зовсім скоро. Столичні школярі підуть на відпочинок з 24 березня до 30 березня включно.

Про це офіційно повідомили у Київській міській державній адміністрації. Цьогорічний відпочинок традиційно буде тривати один тиждень.

Під час канікул школи не залишаться порожніми. Для дітей організують різноманітні гурткові заняття, виховні та інформаційно-освітні заходи, щоб канікулярний час минув із користю.

Щодо школярів в інших українських містах, то більшість відпочиватимуть також у цей термін. Втім, у Хмельницькому через карантин канікули провели з 3 до 10 березня, а у Дніпрі та Сумах, до прикладу, відпочинок розпочнеться з 31 березня.

Є також важлива інформація для батьків майбутніх першокласників: з 1 квітня розпочнеться прийом заяв до перших класів. Цьогоріч вперше запроваджено можливість онлайн-подання заявки через Портал послуг у розділі "Запис дитини до школи". Для тих, хто надає перевагу традиційним способам, документи можна подати особисто, надіслати електронною або звичайною поштою.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що у школі на Волині діти отруїлись невідомою речовиною. У якому вони стані.