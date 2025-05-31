Приставляв зброю до голови: чоловік у формі влаштував стрілянину біля харківського дитмайданчика (відео)

Порушника затримала поліція

У п’ятницю, 31 травня, у Харкові невідомий у військовій формі безпричинно відкрив стрілянину в одному з житлових кварталів міста. Інцидент стався близько 15:40 на проспекті Перемоги, неподалік дитячого майданчика. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що інцидент стався за адресою Перемоги, 72.

Як повідомила пресслужба поліції Харківської області, чоловік стріляв з автоматичної зброї, очевидці також повідомили про вибух. О 16:20 в місті було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім", у межах котрої правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та вели з ним перемовини, однак той відмовився здаватися.

Затримання відбулося із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї.

За інформацією РБК-Україна, попередньо встановлено, що чоловік перебував у неадекватному стані – ймовірно, під дією невідомих речовин. На щастя, внаслідок інциденту ніхто з громадян чи поліцейських не постраждав.

Операція завершилася о 17:45. За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч проти суботи, 31 травня, Харків зазнав ударів з боку російських безпілотників. Загалом зафіксовано вісім влучань: два у Шевченківському районі та шість — у Київському.