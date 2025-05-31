Приставлял оружие к голове: мужчина в форме устроил стрельбу возле харьковской детской площадки (видео)

Нарушителя задержала полиция

В пятницу, 31 мая, в Харькове неизвестный в военной форме беспричинно открыл стрельбу в одном из жилых кварталов города. Инцидент произошел около 15:40 на проспекте Победы, недалеко от детской площадки. Местные Telegram-каналы сообщают, что инцидент произошел по адресу Победы, 72.

Как сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, мужчина стрелял из автоматического оружия, очевидцы также сообщили о взрыве. В 16:20 в городе была введена специальная полицейская операция "Гром", в рамках которой правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и вели с ним переговоры, однако тот отказался сдаваться.

Задержание произошло с применением спецсредств и огнестрельного оружия.

По информации РБК-Украина, предварительно установлено, что мужчина находился в неадекватном состоянии – предположительно под действием неизвестных веществ. К счастью, в результате инцидента никто из граждан или полицейских не пострадал.

Операция завершилась в 17.45. По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на субботу, 31 мая, Харьков получил удары со стороны российских беспилотников. В общей сложности зафиксировано восемь попаданий: два в Шевченковском районе и шесть — в Киевском.