У Харкові рогата дика тварина здивувала жителів - не наближайтесь до неї, якщо побачите (відео)

Тварини можуть бути непередбачуваними у стресових ситуаціях

Мешканці околиць Харкова повідомили про незвичайне явище. На узбіччі доріг було помічено диких оленів.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Жителі міста зафіксували тварин на відео.

Тварини могли заблукати під час пошуку їжі, особливо в умовах зміни природного середовища. Крім того, зараз триває літній період, коли у оленів спостерігається підвищена активність

Однак основною причиною такої поведінки є наслідки тривалих військових дій на Харківщині. Постійні вибухи, авіаудари та інша військова активність кардинально змінили звичне середовище існування диких тварин.

Що відомо про оленів

Варто зазначити, що олені належать до рідкісних видів фауни України. Їх популяція значно скоротилася за останні десятиліття, а деякі види оленів занесені до Червоної книги України як такі, що потребують особливої охорони.

Олені в Україні

Фахівці закликають мешканців не лякати тварин та не наближатися до них, адже олені можуть бути непередбачуваними у стресових ситуаціях. При виявленні диких тварин рекомендується повідомляти про це відповідні природоохоронні служби.

Це вже не перший випадок, коли війна змушує диких тварин змінювати свої звички та шукати нові місця для проживання. До прикладу, у Дніпрі на Набережній гуляла лисиця.