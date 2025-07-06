Небезпечні дикі тварини продовжують гуляти по Дніпру. Будьте обережні, коли їх побачите (фото)

Її можна сплутати з собакою

Жителі Дніпра стали свідками незвичайної зустрічі. На міській набережній з'явилася лисиця, яка не боялася людей і навіть дивилася прямо в камеру.

Фото рудої гості швидко розійшлося соціальними мережами. Їх опублікували у місцевому телеграм-каналі.

Як виглядала лисиця

На перший погляд лисичка справляє враження худої та виснаженої, проте експерти пояснюють, що це цілком природний стан для теплої пори року. У літні місяці лисиці скидають зимове густе хутро, яке більше не потрібне для захисту від холоду.

Лисиця у Дніпрі

В цей період їхня шерсть виглядає значно рідшою, нерівномірною, а подекуди навіть облізлою — особливо помітно це на боках, спині та хвості. Крім того, якщо взимку лисиці накопичують жировий запас, то влітку, коли їжі стає більше, але метаболізм прискорюється через активний спосіб життя, вони природно худнуть.

Літній період для лисиць — це час інтенсивного руху: полювання, догляд за потомством, освоєння території. Всі ці фактори впливають на їхній зовнішній вигляд.

Реакція містян

Поява лисиці в центрі міста викликала різні реакції серед дніпрян. Хтось захоплювався рідкісною зустріччю з диким звіром, інші висловлювали занепокоєння станом тварини.

Проте більшість розуміє, що це явище має глибші причини, ніж просто випадкова прогулянка лесного мешканця містом.

Наслідки війни для дикої природи

Поява диких тварин у людських поселеннях стала прямим наслідком повномасштабної війни, яка триває в Україні. Дикі тварини, так само як і люди, бояться вибухів, обстрілів та інших воєнних дій. Це змушує їх шукати безпечніші місця, часто приводячи до меж людських поселень.

Лисиці, як і багато інших видів дикої фауни, змушені адаптуватися до нових умов існування, коли їхні природні місця проживання стають небезпечними через воєнні дії. Міста, попри всі свої особливості, часом виявляються спокійнішими за ліси та поля, де лунають вибухи та ведуться бойові дії.

Варто зазначити, що це не перший випадок зустрічі з лисицею у Дніпрі. Наприкінці червня у цьому місті помітили дві лисиці. "Телеграф" про це розповідав детальніше.