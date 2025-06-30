Не чіпайте самі і попередьте дітей. У Дніпрі помітили небезпечну отруйну тварину (фото і відео)

Що відомо про отруйного "мисливця", якого знайшли у Дніпрі

В Дніпрі вже вкотре помічають диких тварин, які впритул наближаються до людей. І якщо лисиць, що потенційно переносять сказ, помітити легше, то непроханий гість павук-вовк у траві може стати дуже неприємним сюрпризом. Його помітили в Дніпрі біля однієї зі шкіл, хоча зазвичай вони тримаються подалі від людей.

Зафільмувати небезпечного павука вдалось кореспонденту "Телеграфа". Такі павуки живуть майже по всьому світу, а до людських осель можуть заходити восени чи взимку у пошуках тепла. Особливість — їхнє тіло волохате, він має два великі ока, інші шість — маленькі, зір — кращий ніж в його родичів. Але головне — такий павук-вовк полює наздоганяючих жуків, коників та інших комах, а не за допомогою павутини. Живе в норах.

Такий павук може налякати — його тіло може бути до 3,5 см в довжину. Але вони ще й можуть кусатися. Укус павука-вовка не смертельний, але може бути неприємним: викликає набряк, свербіж і слабкий біль. Зазвичай кусає лише у відповідь на провокацію, або коли самців дратують у період спарювання.

Павук-вовк ховається у норі

Павук-вовк зазвичай не атакує людей

Якщо побачили такого павука вдома, його можна накрити банкою, знизу підсунути аркуш паперу та винести на вулицю. Якщо побачили в дикій природі — краще не чіпати. Також у норах може жити південноруський тарантул.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Тернополі помітили мігранта з Європи — мокрицевий павук вивчав територію. Павуки змінюють локацію проживання через кліматичні зміни.