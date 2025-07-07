В Харькове рогатое дикое животное удивило жителей — не приближайтесь к нему, если увидите (видео)

Животные могут быть непредсказуемыми в стрессовых ситуациях

Жители окрестностей Харькова сообщили о необычном явлении. На обочине дорог были замечены дикие олени.

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Жители города запечатлели животных на видео.

Животные могли заблудиться при поиске пищи, особенно в условиях изменения природной среды. Кроме того, сейчас длится летний период, когда у оленей наблюдается повышенная активность.

Однако основной причиной такого поведения есть последствия длительных военных действий на Харьковщине. Постоянные взрывы, авиаудары и другая военная активность кардинально изменили привычную среду обитания диких животных.

Что известно об оленях

Стоит отметить, что олени относятся к редким видам фауны Украины. Их популяция значительно сократилась за последние десятилетия, а некоторые виды оленей занесены в Красную книгу Украины как нуждающиеся в особой охране.

Елени в Украине

Специалисты призывают жителей не пугать животных и не приближаться к ним, ведь олени могут быть непредсказуемыми в стрессовых ситуациях.

Это уже не первый случай, когда война вынуждает диких животных изменять свои привычки и искать новые места для обитания. К примеру, в Днепре на Набережной гуляла лиса.