Де в Харкові сховався шматочок Парижа: упізнайте це місце за фото

Ця локація користується великою популярністю, а багато хто використовують її як фотозону

Місто Харків, яке неофіційно називають "першою столицею" України, зберігає безліч цікавих місць як для городян, так і для туристів. Одна з незвичайних фішок — маленький шматочок Парижа прямо посеред міста.

"Телеграф" вирішив поцікавитись у своїх читачів, чи добре вони знають Харків. Ми покажемо фото, а ви спробуйте вгадати, що це за місце у місті.

Спершу навіть може здатися, що тут ми залишили фотографію "Ейфелевої вежі" у Парижі. Але все не так просто.

Що за місце?

На фото зображена зменшена приблизно в 10 разів репліка Ейфелевої вежі, яка була відкрита у 2012 році і входить до комплексу будівель торгово-розважального центру "Французький бульвар" на перетині вулиці Академіка Павлова та Салтівського шосе.

ТРЦ «Французький бульвар» та «Ейфелева вежа» біля нього. Фото: Вікіпедія

Варто додати, що вежа є просто частиною іміджу торгово-розважального центру "Французький бульвар".

Це цікаве місце має популярність у закоханих і просто городян та туристів. До речі, вхід на "Ейфелеву вежу" є абсолютно безкоштовним.

Історія та особливості вежі

Урочисте відкриття вежі відбулося 14 лютого 2012 року. На її будівництво пішло близько двох місяців.

Висота конструкції складає 35 метрів, таким чином, харківська вежа нижче оригіналу майже вдесятеро: справжня вежа Ейфеля в первісному вигляді мала висоту 300 метрів над рівнем землі, проте у 2010 році з новою антеною її висота становила 324 метри.

Загалом на будівництво вежі було витрачено 35 тонн металу. Відомо, що харківська вежа була збудована з десяти металевих каркасів і поділена на чотири яруси. Перший поверх — це піраміда з чотирьох колон, з’єднаних арковим склепінням.

На другому поверсі знаходиться оглядовий майданчик. Третій та четвертий яруси утворюють шпиль споруди.

