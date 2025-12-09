Где в Харькове спрятался кусочек Парижа: узнайте это место по фото

Эта локация пользуется большой популярностью, а многие используют ее как фотозону

Город Харьков, который неофициально называют "первой столицей" Украины, хранит множество интересных мест как для горожан, так и для туристов. Одна из необычных фишек — маленький кусочек Парижа прямо посреди города.

"Телеграф" решил поинтересоваться у своих читателей, хорошо ли они знают Харьков. Мы покажем фото, а вы попробуйте угадать, что это за место в городе.

Сперва даже может показаться, что здесь мы оставили фотографию "Эйфелевой башни" в Париже. Но всё не так просто.

Что это за место?

На фото изображена уменьшенная примерно в 10 раз реплика Эйфелевой башни, которая была открыта в 2012 году и входит в комплекс строений торгово-развлекательного центра "Французский бульвар" на пересечении улицы Академика Павлова и Салтовского шоссе.

ТРЦ «Французский бульвар» и «Эйфелева башня» возле него. Фото: Википедия

Стоит добавить, что башня является просто частью имиджа торгово-развлекательного центра "Французский бульвар".

Это интересное место пользуется популярностью у влюбленных и просто горожан и туристов. К слову, вход на "Эйфелеву башню" абсолютно бесплатный.

История и особенности башни

Торжественное открытие башни состоялось 14 февраля 2012 года. На её строительство ушло около двух месяцев.

Высота конструкции составляет 35 метров, таким образом, харьковская башня ниже оригинала почти в десять раз: настоящая башня Эйфеля в первоначальном виде имела высоту 300 метров над уровнем земли, однако в 2010 году с новой антенной её высота составила 324 метра.

В целом на строительство башни было потрачено 35 тонн металла. Известно, что харьковская башня была построена из десяти металлических каркасов и разделена на четыре яруса. Первый этаж — это пирамида из четырёх колонн, соединенных арочным сводом.

На втором этаже находится смотровая площадка. Третий и четвёртый ярусы образуют шпиль сооружения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Виннице есть интересная локация, которую не так просто угадать по фото. Попробуйте глядя на снимок понять, где это и что за место изображено.