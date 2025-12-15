На Харків чекає снігова казка: синоптики розповіли, як довго вона триватиме

Сніжок робить все навкруги святковим

В Харків прийшло похолодання, а також вже 15 грудня місто посипле снігом. За прогнозами, випаде не менше двох сантиметрів снігу.

Згідно з даними радара погоди, сніг має початися у понеділок, 15 грудня, після 10 години ранку. Він втримається на вулицях обласного центру щонайменше на 48 годин.

Сніг у Харкові 15 грудня

Сніг у Харкові піде близько 10:00

Снігопад у Харкові у понеділок підтверджує й Український гідрометцентр. Щоправда, за прогнозами наших синоптиків, його супроводжуватиме дощ.

Прогноз погоди в Україні 15 грудня

Однак наступними днями, температура повітря на Харківщині дещо підвищиться. Вдень прогнозується до 2-5 градусів із позначкою плюс. Отже, сніг не затримається надовго.

Засніжений Харків. Ілюстративне фото

Коли Харків накриє справжній снігопад — прогноз

За розрахунками синоптиків метеорологічного сайту meteofor, у період з 30 грудня по 3 січня у Харкові засніжить. Почнеться все із легких опадів, а продовжиться сильними снігопадами. Температура повітря при цьому очікується не дуже низькою — приблизно -3 -6 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштують новорічні ялинки у Харкові. За словами продавця, ціни на новорічні дерева цьогоріч на 8-12 відсотків нижчі, ніж у 2024 році.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав зворушливі кадри, як Харків приготувався до Різдва під час війни. На станціях метро з’явилися ялинки з кулями та зірками, ліхтарики та гірлянди.