Як Харків уник масштабних блекаутів: Терехов розповів секрет

Енергетичний щит Харкова - що це і як працює

Харків пережив чергову хвилю атак на енергетичну інфраструктуру, але масштабних блекаутів не сталося. Місто змогло уникнути повної темряви завдяки спеціальному проекту, який запустили ще торік.

Що треба знати:

Харків створив першу децентралізовану енергосистему в Україні

"Енергоострів" дозволяє надавати послуги безперебійно

Технічні можливості проекту тримають у секреті

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів у етері "Єдиних новин". Він пояснив, чому харків'яни відчувають менше проблем зі світлом, ніж могли б.

Ігор Терехов наголосив, що графіки відключень у Харкові збігаються із загальноукраїнськими. Вони залежать від роботи енергетиків Харківобленерго та Укренерго. У місті трапляються як планові, так і аварійні вимкнення електрики.

Градоначальник зазначив, що уникнути масштабних блекаутів місту допоміг проект "Енергоострів". Мер не став детально розповідати про технічні можливості, які використовують у рамках проекту, але підкреслив його важливість.

Не можу вголос розповідати про всі технічні можливості, які були застосовані, але хочу сказати: якби не Енергоострів, блекаутів у Харкові було б значно більше. Дуже вдячний усім, хто продовжує працювати над проєктом, заявив Ігор Терехов.

Разом з тим, Ігор Терехов пояснив головну перевагу проекту. "Енергоострів" дає можливість відключати централізоване живлення, але при цьому комунальні послуги для харків'ян продовжують надаватися стабільно. Система працює автономно і не залежить від стану загальної енергомережі.

Терехов зазначив, що міська влада активно працює над тим, щоб забезпечити жителів усіма необхідними послугами. Особливо це важливо під час складного опалювального сезону, коли потреба у електроенергії зростає.

Довідка: що таке "Енергоострів"

"Енергоострів" — це перший в Україні проект децентралізованої системи життєзабезпечення. Харківська міська влада почала його реалізацію після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У рамках проекту у місті встановили 141 когенераційну установку. Вони забезпечують роботу системи опалення та інших комунальних служб. Обладнання дозволяє Харкову не залежати від постачання енергії з інших регіонів.

Міська влада співпрацює з іноземними виробниками обладнання, оскільки в Україні таке устаткування не виготовляють. Система дає змогу забезпечити стабільне постачання електроенергії навіть у найскладніших умовах.

Мер Харкова раніше заявляв, що ця система залишиться у місті назавжди і допоможе регулювати комунальні тариф. Розвиток "Енергоострова" триватиме у 2026 році — відповідні кошти вже закладені у бюджет.

