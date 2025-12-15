Харьков ждет снежная сказка: синоптики рассказали, как долго она продлится

Снежок делает все вокруг праздничным

В Харьков пришло похолодание, а также уже 15 декабря город посыплет снегом. По прогнозам, выпадет не менее двух сантиметров снега.

Согласно данным радара погоды, снег должен начаться в понедельник, 15 декабря, после 10 часов утра. Он удержится на улицах областного центра минимум на 48 часов.

Снег в Харькове 15 декабря

Снег в Харькове пойдет около 10:00

Снегопад в Харькове в понедельник подтверждает и украинский гидрометцентр. Правда, по прогнозам наших синоптиков, его будет сопровождать дождь.

Прогноз погоды в Украине 15 декабря

Однако в последующие дни температура воздуха на Харьковщине несколько повысится. Днем прогнозируется до 2-5 градусов с отметкой "плюс". Следовательно, снег не задержится надолго.

Снежный Харьков. Иллюстративное фото

Когда Харьков накроет настоящий снегопад — прогноз

По расчетам синоптиков метеорологического сайта meteofor, в период с 30 декабря по 3 января в Харькове заснежит. Начнется все с легких осадков, а продолжится сильными снегопадами. Температура воздуха при этом ожидается не очень низкой – примерно -3 -6 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоят новогодние елки в Харькове. По словам продавца, цены на новогодние деревья в этом году на 8-12 процентов ниже, чем в 2024.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал трогательные кадры, как Харьков приготовился к Рождеству во время войны. На станциях метро появились елки с шарами и звездами, фонарики и гирлянды.