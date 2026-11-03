Командир полку "Айдар" Олександр Коваленко відмовився від іншої посади й хоче залишитися на чолі підрозділу

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Командир 24-го окремого штурмового полку "Айдар" майор Олександр Коваленко відмовився від пропозиції обрати іншу посаду в Сухопутних військах ЗСУ.

Про це він розповів у своєму зверненні після зустрічі з командувачем Сухопутних військ.

За словами Коваленка, під час розмови йому запропонували самому обрати іншу посаду. Він відмовився.

"Мене не цікавить жодна із посад, крім командира полку "Айдар"", – наголосив військовий.

Коваленко розповів, що з 2014 року служить добровольцем, а в "Айдарі" пройшов шлях від солдата до командира полку. Для нього підрозділ – це його люди й особистий обов’язок.

За результатами зустрічі командування Сухопутних військ не ухвалило остаточного рішення про його подальшу службу. Питання кандидатури Коваленка та майбутнього полку, за його словами, має вирішити головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий.

Командир "Айдару" також заявив, що підрозділу бракує особового складу. Документи за результатами останніх перевірок, за його словами, підтверджують: через нестачу людей полк не може повноцінно виконувати бойові та спеціальні завдання.

Коваленко повідомив, що має інформацію про нібито доручення відповідним органам зібрати компрометувальні матеріали на нього та полк. Він заявив, що готовий до перевірок і не порушував законодавства.

Наприкінці звернення майор закликав військовослужбовців полку продовжувати виконувати бойові накази. За його словами, події навколо підрозділу деморалізують особовий склад.

"Моя совість чиста перед державою, перед законом і перед народом. Я не порушував жодних законів і продовжуватиму захищати Україну так само, як робив це з 2013 року", – заявив Коваленко.