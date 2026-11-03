Хліб завжди буде свіжим та ароматним. Як правильно зберігати здобу в морозилці

Розморожувати здобу можна кількома способами

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Щоб хліб довго залишався свіжим та мав запах свіжовипеченого, його треба заморожувати. Таким способом здобні вироби часто зберігають іноземці, особливо в Італії чи Іспанії.

"Телеграф" розповість, як правильно заморожувати хліб. Зауважимо, що цей спосіб підходить і для багетів, і для батонів, і навіть для чіабати.

Як правильно підготувати хліб:

Наріжте скибочками. Буханець перед заморожуванням треба обов'язково нарізати на шматочки. Так можна буде діставати з морозилки потрібну кількість.

Буханець перед заморожуванням треба обов'язково нарізати на шматочки. Так можна буде діставати з морозилки потрібну кількість. Остудіть. Хліб має повністю охолонути після випікання. Якщо покласти теплий хліб, утвориться конденсат, і після розморожування він буде вологим.

Як правильно запакувати:

Подвійне пакування. Краще пакувати хліб у харчову плівку чи фольгу, а вже потім класти у зіп-пакети для заморожування. Це захистить його від сторонніх запахів та "опіків" від морозу.

Краще пакувати хліб у харчову плівку чи фольгу, а вже потім класти у зіп-пакети для заморожування. Це захистить його від сторонніх запахів та "опіків" від морозу. Обов'язково напишіть на пакунку дату заморожування. Адже в такому стані виріб може зберігатись до 3-х місяців.

Як правильно розморожувати:

У тостері. Заморожену скибочку з морозилки одразу кладіть у тостер та вмикайте потрібний режим.

Заморожену скибочку з морозилки одразу кладіть у тостер та вмикайте потрібний режим. В духовці або мікрохвильовці. Розігрійте хліб у духовці при 150–180°C кілька хвилин або покладіть у мікрохвильовку на 10–20 секунд (краще загорнувши в паперову серветку).

Розігрійте хліб у духовці при 150–180°C кілька хвилин або покладіть у мікрохвильовку на 10–20 секунд (краще загорнувши в паперову серветку). При кімнатній температурі. Залиште скибочки на столі на 2–4 години.

Зауважимо, що повторно хліб не можна заморожувати, тому його слід нарізати на скибочки і діставати лише потрібну кількість.

Як правильно зберігати хліб. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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