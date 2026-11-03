Хліб завжди буде свіжим та ароматним. Як правильно зберігати здобу в морозилці
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Розморожувати здобу можна кількома способами
Щоб хліб довго залишався свіжим та мав запах свіжовипеченого, його треба заморожувати. Таким способом здобні вироби часто зберігають іноземці, особливо в Італії чи Іспанії.
"Телеграф" розповість, як правильно заморожувати хліб. Зауважимо, що цей спосіб підходить і для багетів, і для батонів, і навіть для чіабати.
Як правильно підготувати хліб:
- Наріжте скибочками. Буханець перед заморожуванням треба обов'язково нарізати на шматочки. Так можна буде діставати з морозилки потрібну кількість.
- Остудіть. Хліб має повністю охолонути після випікання. Якщо покласти теплий хліб, утвориться конденсат, і після розморожування він буде вологим.
Як правильно запакувати:
- Подвійне пакування. Краще пакувати хліб у харчову плівку чи фольгу, а вже потім класти у зіп-пакети для заморожування. Це захистить його від сторонніх запахів та "опіків" від морозу.
- Обов'язково напишіть на пакунку дату заморожування. Адже в такому стані виріб може зберігатись до 3-х місяців.
Як правильно розморожувати:
- У тостері. Заморожену скибочку з морозилки одразу кладіть у тостер та вмикайте потрібний режим.
- В духовці або мікрохвильовці. Розігрійте хліб у духовці при 150–180°C кілька хвилин або покладіть у мікрохвильовку на 10–20 секунд (краще загорнувши в паперову серветку).
- При кімнатній температурі. Залиште скибочки на столі на 2–4 години.
Зауважимо, що повторно хліб не можна заморожувати, тому його слід нарізати на скибочки і діставати лише потрібну кількість.
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