"Укргазвидобування" за крок від зриву програми буріння свердловин через китайського посередника Vorex Федора Закусило - джерело

Державна компанія "Укргазвидобування", флагман вітчизняного газовидобутку, знаходиться за крок від зриву програми буріння свердловин через постійне блокування закупівель обсадних труб компанією Vorex Федора Закусило та його партнерами. Про це порталу ExPro повідомило поінформоване джерело в нафтогазовій галузі.

"Зараз на складах УГВ мінімальний обсяг обсадних труб. Якщо у найближчі місяці не надійдуть труби, є загроза, що програма буріння свердловин на цей рік може бути зірвана", — сказав він.

Така ситуація склалася через системне блокування постачальником китайських труб Vorex тендерів держкомпанії. Згідно з даними Прозоро, 12 червня 2024 року маловідома канадська компанія Olbi Group, що афільована із Vorex, подала скаргу до АМКУ, в якій вимагає скасувати результати тендеру на закупку обсадних труб, що був проведений у кінці травня.

"Це вже четверте блокування аукціонів УГВ з боку Vorex цьогоріч. У квітні Vorex заблокував 4 трубних тендери на понад 230 тис. метрів труб. Далі, у травні він намагався зупинити останній тендер. І ось у червні чергова скарга і спроба скасувати підсумки аукціону", — підкреслює джерело.

Vorex дискредитував себе як постачальник на український ринок. Постачальник китайської труби спочатку пропонує ціну, вищу ніж інші учасники тендеру, після програшу блокує підписання контрактів з переможцем тендеру. Vorex надає банківські гарантії під контракти, і потім через суд скасовує їх. Компанія системно зриває строки постачання продукції.

"Цьогоріч строки відвантаження труб з Китаю, які просуває Vorex, ще більше зросли, що не влаштовує "Укргазвидобування". Однак постійне блокування закупівель обсадних труб постачальником китайських труб та його посібниками найближчим часом призведе до паралічу роботи флагман вітчизняного газовидобутку", — констатувало джерело.