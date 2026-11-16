Захищають репутацію? Податкова приховала суми штрафів вейп-торговців

Один із фігурантів перевірок у Smart Plaza Obolon не має ліцензії

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Державна податкова служба України відмовляється розкрити суми штрафів для трьох учасників роздрібного вейп-ринку, яких перевіряли в Києві. Податківці назвали ці дані конфіденційними та пояснили відмову захистом прав, ділової репутації й особистої безпеки підприємців.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Рейди є — результатів не видно: що відомо про державний контроль вейп-ринку

Штрафи після перевірок залишили конфіденційними

Головне управління ДПС у місті Києві підтвердило "Телеграфу", що провело 10 фактичних та одну документальну перевірку щодо ТОВ "АТП РІТЕЙЛ", ТОВ "ДЕВАЙС ТУРБО" та ФОП Передерій Е.О. Саме ці суб’єкти фігурували в журналістському розслідуванні торгівлі вейп-продукцією.

Суми застосованих штрафів управління не надало. У відповіді податківці пояснили, що оприлюднення цих відомостей загрожує охоронюваним законом правам суб’єктів і здатне завдати суттєвої шкоди їхнім цивільним правам, діловій репутації та особистій безпеці.

Водночас ДПС повідомила, що ФОП Передерій Е.О., який фігурує в розслідуванні у зв’язку з торговою точкою в ТРЦ Smart Plaza Obolon, не має ліцензії на торгівлю підакцизною продукцією.

Результати контролю вейпів об’єднали з алкоголем і тютюном

Замість окремих показників щодо вейп-сегмента ДПС надала загальну статистику перевірок торгівців алкоголем, тютюном та вейпами. За січень – серпень 2026 року служба провела понад 20 тисяч фактичних перевірок, виявила 26 тисяч порушень і застосувала штрафи на 1 532,84 млн гривень.

За січень – серпень 2026 року загальна сума штрафів торгівцям алкоголем, тютюном і вейпами становила 1 532,84 млн грн Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Інформація акумулюється у згрупованому вигляді… без розмежування товарів", – пояснили в ДПС у відповіді на запит.

Через такий спосіб обліку наведені підсумки охоплюють одразу кілька товарних категорій. Окремих даних, які показували б результати перевірок саме роздрібного вейп-ринку, відомство не надало.

Класифікація доходів бюджету також не передбачає відокремленого обліку акцизу з рідин для електронних сигарет: ці надходження враховують у загальних тютюнових категоріях. За наведеною у відповіді ДПС інформацією, в Україні офіційно діє лише 576 роздрібних ліцензій у цьому сегменті.

Як розповідав "Телеграф", дитяча вейп-епідемія вражає молодшу школу. Зізнання підлітків, які шокують.