Чому в Німеччині взимку відчиняють вікна навстіж і як це допомагає не вихолодити стіни

Важливі не лише тривалість провітрювання, а й рух повітря та вологість

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Коротке інтенсивне провітрювання за німецьким принципом Stoßlüften (читається "штос-люфтен") швидко замінює повітря, поки стіни й меблі не встигли сильно охолонути. Вікна відчиняють навстіж ненадовго, замість того щоб надовго залишати вузьку щілину.

Як працює Stoßlüften і чому спосіб відкривання вікон впливає на збереження тепла, розповідає "Телеграф". Головна відмінність – у швидкості обміну повітря та часі, протягом якого холод діє на поверхні кімнати.

Чому повністю відчинене вікно краще за постійну щілину

Під час Stoßlüften вікно повністю відчиняють на короткий час, а потім зачиняють. Великий отвір дає змогу швидше вивести тепле вологе повітря й впустити зовнішнє. Якщо відчинити вікна на протилежних боках помешкання, наскрізний потік прискорить цей процес. Тривалість залежить від різниці температур і вітру: що інтенсивніший обмін, то менше часу потрібно.

За постійно прочиненої кватирки або відкинутої стулки повітря теж оновлюється, але повільніше. Холод довше обтікає віконний отвір, охолоджує укоси та прилеглу частину стіни. Опалення тим часом продовжує віддавати тепло, частина якого виходить назовні. Важливий не сам розмір щілини, а поєднання повітрообміну та його тривалості.

Як кімната зберігає тепло під час провітрювання

Тепло накопичує не тільки повітря: його утримують стіни, підлога, стеля й меблі. Ці масивні предмети та конструкції охолоджуються повільніше, ніж змінюється температура повітря. Після короткого провітрювання вони залишаються відносно теплими й віддають частину накопиченого тепла свіжому повітрю. Система опалення також допомагає повернути кімнату до звичної температури.

Якщо ж вікно залишається відкритим надовго, поступово холонуть і поверхні. Тоді після зачинення доводиться прогрівати вже не тільки повітря, а й охолоджені конструкції та речі. Stoßlüften не усуває втрати тепла: тепле повітря все одно виходить на вулицю. Принцип полягає в тому, щоб забезпечити потрібний обмін без зайвого охолодження кімнати.

Стіни, підлога й меблі віддають накопичене тепло свіжому повітрю після зачинення вікна Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що відбувається з вологістю і конденсатом

У житлі волога потрапляє в повітря під час дихання, приготування їжі, душу та сушіння білизни. Холодне зимове повітря зазвичай містить менше водяної пари, ніж тепле кімнатне, навіть коли надворі висока відносна вологість. Після потрапляння в оселю та нагрівання його відносна вологість знижується. Так провітрювання виносить частину накопиченої вологи назовні.

Це важливо для холодних поверхонь: коли вологе повітря біля них достатньо охолоджується, водяна пара конденсується у краплі. Тривала вогкість створює умови для плісняви. Коротке провітрювання допомагає одночасно прибрати зайву вологу й обмежити охолодження укосів та стін. Після душу або готування повітрообмін особливо доречний; його тривалість і частоту добирають за умовами в кімнаті, а вологість зручно контролювати гігрометром.

Як повідомляв "Телеграф", водяна пара конденсується на металі у краплі, якщо його поверхня холодніша за точку роси.