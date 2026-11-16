Нові функції та захист даних: Артем Рудиченко про зміни у підходах до безпеки цифрових платформ

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Розвиток цифрових продуктів передбачає регулярні оновлення, впровадження нових функцій та інтеграцію зовнішніх сервісів. Водночас компаніям важливо забезпечувати захист персональних даних, надійність транзакцій і стабільність роботи платформ.

Про те, як організувати ці процеси, у матеріалі для ITC розповів CEO Slot City Артем Рудиченко.

"Під час розробки нових функцій важливо заздалегідь оцінювати можливі ризики. Зокрема, враховувати, які дані використовуватиме нова функція та як її робота може впливати на користувачів", — зазначає Артем.

Якщо перевірка виявляє критичні ризики, їх усувають до запуску, після чого нову функцію впроваджують поступово. Відкладати це питання не варто: за даними Veracode State of Software Security 2026, частка організацій із вразливостями, які залишалися невиправленими понад рік, зросла із 74% до 82%.

Захист персональних даних CEO Slot City Артем Рудиченко пов'язує з дисципліною доступу, за якої кожен учасник процесу бачить лише потрібну для своєї задачі інформацію. Шифрування й багатофакторна автентифікація підсилюють цей принцип разом із чіткими правилами. Підключення зовнішнього сервісу має проходити ту саму оцінку ризиків, що й власна розробка, адже безпека партнерів фактично стає частиною безпеки платформи.

Автоматизовані інструменти також можуть допомагати компаніям швидше виявляти нетипову активність та аналізувати потенційні загрози. Водночас оцінювання отриманої інформації та ухвалення важливих рішень залишаються завданнями фахівців.

Підсумовуючи, CEO Slot City Артем Рудиченко розповів про важливість постійного розвитку захисту: "Я переконаний, що безпека цифрового продукту має розвиватися разом із платформою. Не існує моменту, коли її можна вважати завершеною".