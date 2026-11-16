Дві за ціною однієї: в "АТБ" ще два дні діятиме знижка понад 110 грн на шоколад Roshen

Акція охоплює молочні та білі плитки з різними начинками

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В останні дні акції в "АТБ" знижки на шоколад сягають 51%. Найбільша економія серед наведених пропозицій – 112,90 грн на плитці Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом і шоколадно-карамельною начинкою: її ціна знизилася з 231,80 до 118,90 грн.

Про акційні ціни в "АТБ" пише "Телеграф". Пропозиції діють до 17 листопада включно.

Більше читайте за посиланням: Нові акції в "АТБ": які товари продають зі знижками до 50%

Які плитки Roshen Lacmi продають за 94,80 грн

Одразу кілька різновидів Roshen Lacmi коштують 94,80 грн замість 196,70 грн. Різниця становить 101,90 грн на одній плитці: 196,70 − 94,80 = 101,90 грн. Для цих позицій зазначена знижка 51%.

За такою ціною можна придбати Roshen Lacmi Strawberry cake масою 275 г зі смаком полуниці та крему й печивом. Також у пропозиції є молочний шоколад із мигдалем, кокосовим кремом і рисовими кульками масою 280 г та плитка з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою масою 295 г.

Різновид із цілим лісовим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою також важить 295 г. На нього діє знижка 48% – саме ця плитка дає найбільшу різницю в гривнях серед перелічених варіантів шоколаду.

Серед акційних пропозицій є Roshen Lacmi та пористий Millennium

Скільки коштують Millennium і Milka

Пористий шоколад Millennium масою 90 г – молочний та білий – продають по 40,50 грн замість 65,90 грн. На кожній плитці покупець заощаджує 25,40 грн: 65,90 − 40,50 = 25,40 грн. Зазначена знижка на обидва різновиди становить 38%.

Milka молочний із начинкою зі смаком карамелі, арахісу та повітряного рису масою 276 г коштує 230,60 грн замість 279,50 грн. Різниця в ціні – 48,90 грн: 279,50 − 230,60 = 48,90 грн.

Інша акційна плитка Milka – молочний шоколад із цілими лісовими горіхами, молочною та карамельною начинками масою 300 г. Її ціна знизилася з 309,90 до 255,80 грн, тобто на 54,10 грн: 309,90 − 255,80 = 54,10 грн. Для обох наведених плиток Milka вказана знижка 17%.

На дві великі плитки Milka діє знижка 17%

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", 195 гривень за три цукерки: Roshen випустив незвичайні святкові новинки (фото і відео).