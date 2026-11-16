Справа "Карфаген" — інструмент помсти за матеріали щодо злочинів керівництва НАБУ і САП, - ексгенпрокурор Кравченко

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Ексгенпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив новий епізод власного розслідування "Мадам де Помпадур" та заявив про ймовірні корупційні домовленості оточення керівника САП Олександра Клименка з антикорупційними органами.

На оприлюднених записах, за твердженням Кравченка , фігурують дружина очільника САП Олександра Клименко, її подруга, адвокатка Наталія Редіч, та ворожка Вероніка. Вони обговорюють кримінальне провадження, можливе незаконне збагачення, майно, оформлене на батьків, та ризики прослуховування.

"Він оре на мене і псіхує, шо я п*зджу", — каже на одному із записів жінка, яку автори відео називають дружиною Клименка, пояснюючи подрузі необхідність менше говорити.

"Це не просто історія про адвокатів, які перетворили свою роботу на "договорняк" із системою. Це факти, коли люди, близькі до керівника САП, за його посередництва домовляються з антикорупційною екосистемою", — заявив Кравченко.

Він також звинуватив НАБУ і САП у викраденні матеріалів цього кримінального провадження під час обшуків в Офісі генпрокурора. За його словами, саме ці документи були справжньою метою обшуків, а повідомлення про підозри згодом протиправно прибрали з державного реєстру.

Також Кравченко припустив, що операція "Карфаген" використовується для відвернення уваги від можливих корупційних злочинів керівництва НАБУ і САП та їхнього оточення.