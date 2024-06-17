Бізнес зможе заплатити за бронювання працівників: юрист пояснив, як саме це відбуватиметься

За кожного заброньованого працівника доведеться сплачувати 20 400 грн

Задля стабільної роботи бізнеса влада може дозволити заплатити за бронювання деяких працівників. Для цього запровадять спеціальний збір.

Таку ідею закладено в проект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних" (№11332), що внесений групою народних депутатів. Як саме це відбуватиметься пояснив юрист.

Мова йде про фізичних осіб-підприємців та/або їх працівників, а також працівників підприємств, установ, організацій.

Згідно документу, до припинення або скасування дії правового режиму військового стану в суб’єкти господарювання, які мають намір забронювати військовозобов’язаних працівників повинні сплатити збір у сумі, що дорівнює розміру 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи, що наразі цей мінімум становить 17 грн., за кожного заброньованого працівника доведеться сплачувати 20 400 грн збору. Таку суму доведеться віддавати державі щомісяця.

Щоправда, така умова не стосується підприємств, які можуть забронювати працівників відповідно до інших умов, передбачених ст.25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Юрист зауважив, що є й додаткові умови, передбачені іншим законопроектом авторства цієї ж групи нардепів — "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки" (№11331).

Так, для того, аби скористатися опцією бронювання працівників від мобілізації, бізнес повинен не мати заборгованості за зарплатою та сплатою обов’язкових платежів до бюджету.

А для ФОП обсяг доходу протягом календарного місяця має становити не менше трикратного розміру збору за бронювання.

"Вочевидь, що жоден ФОП не потягне таких видатків, цей механізм може бути прийнятним хіба що для великих підприємств, для яких такі додаткові витрати не так суттєво вплинуть на собівартість продукції чи послуг. Утім, у кінцевому підсумку, цей збір сплачуватимуть споживачі товарів і послуг — у ціні продукції", — йдеться у блозі юриста.

Раніше "Телеграф" розповів, що деякі українці отримають бронь від мобілізації "автоматом".