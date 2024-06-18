Бронирования 25% сотрудников не будет? Что за закон о "белом бизнесе" приняла Рада

Правительство хочет создать "Клуб белого бизнеса" для предоставления преимуществ предприятиям, отвечающим критериям по уплате налогов

При отсутствии налоговых реформ и неспособности вывести украинский бизнес из "тени" 18 июня Верховная Рада 263 голосами во втором чтении одобрила законопроект №11084, которым предлагает предпринимателям членство в т. н. "Клубе белого бизнеса". Получить его может предприниматель, демонстрирующий высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства (то есть платит достаточно весомые налоги) и выплачивает своим рабочим высокую зарплату.

Делить на "белых и пушистых" и "черных и недобросовестных" будет сама налоговая. Как это будет происходить – точно не известно. Поэтому "Телеграф" решил разобраться в вопросе.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснял "Бизнес-Телеграфу" : "Если у тебя налоговая нагрузка выше, чем средняя по отрасли, опубликованная налоговой на сайте, ты уже понимаешь, что являешься членом "Клуба белого бизнеса". Если у тебя заработная плата выше, чем средняя по отрасли, ты являешься членом "Клуба белого бизнеса". И тогда тебя не проверяют в рамках документальных проверок".

Оговоримся, что законопроект пока предлагает ввести такой статус только во время военного положения. Но создается впечатление: "билетики" для вступления в клуб — уже на кассе. А конкуренция за право вступить в клуб приведет, скорее, к манипуляциям.

Идею — искусственно выделить группу бизнесов, на которую будет меньше давление правоохранительных органов, — раскритиковали эксперты. Особенно критерии добросовестности, которые предлагают установить для "Клуба белого бизнеса". По подсчетам Мирослава Лабы, специалиста по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, "95% бизнеса не смогут достичь установленных критериев добросовестности и будут автоматически подпадать в категорию потенциальных нарушителей, не членов "Клуба белого бизнеса".

"Разделять бизнес по любым критериям — большая ошибка. Только суд имеет право определять, какой бизнес является добросовестным, а какой нет, — отмечает предприниматель и руководитель проекта "Голос Гражданского общества" Андрей Длигач. — Государство должно способствовать развитию бизнеса, а не вводить искусственные ограничения и разделения. Почему компания, в которой более низкие зарплаты, является недобросовестной? Почему государство должно брать на себя право указывать бизнесу, какая у него должна быть бизнес-модель или конкурентное преимущество?"

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук считает: чтобы изменить ситуацию с налоговыми проверками, целесообразно создавать не "Клуб белого бизнеса" для избранных, а выравнивать поле игры для всех предпринимателей.

"Такой закон действительно поможет законсервировать текущую налоговую систему", — резюмирует старший экономист CASE-Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский.

"В случае принятия народными депутатами этого законопроекта, в Налоговом кодексе Украины будет "зацементирована" презумпция виновности около 90% бизнеса и статус "рискового" налогоплательщика", — считает Мирослав Лаба.

На самом деле статус и привилегии у потенциальных членов "Клуба белого бизнеса" достаточно призрачны: опытный налоговый инспектор всегда может найти, к чему придраться в представленном финансовом отчете. И тогда исключением из членов клуба налоговики не ограничатся. И ни один комплайенс-менеджер не убережет от визита силовиков с "масками-шоу".

"Создание "Клуба белого бизнеса" еще больше увеличит сегрегацию предпринимателей, создаст новые коррупционные схемы и главное – ослабит позиции бизнеса в борьбе за цивилизованные налоговые отношения", — считает Владимир Дубровский.

"Идея господина Гетманцева уничтожает малый и средний бизнес Украины и влечет за собой конфликты между бизнесами. А рассорить бизнес в Украине — это оказать услугу врагу", — поддерживает Андрей Длигач.

Украинский бизнес так и не дождался настоящей налоговой реформы, перезагрузки ГНС и БЭБ. Почувствовав, что у бизнес-сообщества идея "Клуба белого бизнеса" не взлетает, парламентарии решили не вносить в законопроект №11084 предлагаемые ранее нормы по экономическому бронированию. Кабмину рекомендовали предоставить предприятиям из "Клуба белого бизнеса" возможность (не обязанность) бронировать до 25% работников.

"Правка о рекомендации правительства по бронированию 25% слетела (223 голоса)", — сообщил первый заместитель главы комитета ВР Ярослав Железняк.

Справка. Члены "Клуба белого бизнеса" получают отсутствие плановых проверок, индивидуальные налоговые консультации, собственного комплаенс-менеджера (или налоговую няню?), данные о налоговых рисках и консультации по устранению таких рисков.