Рус

Бронювання нової категорії українців. Гетманцев пояснив, кого це може стосуватися

Автор
Людмила Ксьонз Людмила Ксьонз
Дата публікації
Читать на русском
Автор
746
Бронювання нової категорії українців. Гетманцев пояснив, кого це може стосуватися

Частина бізнесменів можуть стати "недоторканними" для ТЦК

Влада України обговорює питання надання бронювання від мобілізації для окремої категорії військовозобов'язаних — бенефіціарів приватних компаній. Тобто власники бізнесу можуть стати "недоторканними" для ТЦК.

Той факт, що таку пропозицію зараз розглядають, "Бізнес-Телеграфу" підтвердив голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев. Він розкрив подробиці такої досить неоднозначної ідеї з мобілізації.

Нагадаємо, недавно обговорювали ідею т. зв. "економічної мобілізації", яка у разі схвалення дозволила б бізнесу бронювати своїх працівників за гроші — 20 тисяч гривень на місяць. Та в Офісі президента відмовилися від такої мобілізації через дискримінаційний характер. Хоча керівники підприємств, з якими спілкувався "Бізнес-Телеграф", казали, що готові платити за бронювання особливо цінних спеціалістів навіть більше — 25 тисяч на місяць.

І от тепер — спеціальна "броня" для власників компаній. Чи дійсно можуть ухвалити цю досить скандальну ідею, — розказав Гетманцев у інтерв‘ю "Бізнес-Телеграфу".

Він відповів ще на низку запитань, які хвилюють українців: від збільшення податків до роботи ФОПів та мобілізації. Чи будемо платити військовий збір 5% замість 1,5%, а ПДВ — 23% замість 20%? Які ще податки зростуть і як це вплине на економіку. Чому в бюджеті раптом закінчилися гроші, — читайте на сайті "Телеграф" у понеділок, 10 червня, вранці.

Теги:
#Мобілізація #Бронювання #Данило Гетманцев