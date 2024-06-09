Бронювання нової категорії українців. Гетманцев пояснив, кого це може стосуватися

Частина бізнесменів можуть стати "недоторканними" для ТЦК

Влада України обговорює питання надання бронювання від мобілізації для окремої категорії військовозобов'язаних — бенефіціарів приватних компаній. Тобто власники бізнесу можуть стати "недоторканними" для ТЦК.

Той факт, що таку пропозицію зараз розглядають, "Бізнес-Телеграфу" підтвердив голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев. Він розкрив подробиці такої досить неоднозначної ідеї з мобілізації.

Нагадаємо, недавно обговорювали ідею т. зв. "економічної мобілізації", яка у разі схвалення дозволила б бізнесу бронювати своїх працівників за гроші — 20 тисяч гривень на місяць. Та в Офісі президента відмовилися від такої мобілізації через дискримінаційний характер. Хоча керівники підприємств, з якими спілкувався "Бізнес-Телеграф", казали, що готові платити за бронювання особливо цінних спеціалістів навіть більше — 25 тисяч на місяць.

І от тепер — спеціальна "броня" для власників компаній. Чи дійсно можуть ухвалити цю досить скандальну ідею, — розказав Гетманцев у інтерв‘ю "Бізнес-Телеграфу".

Він відповів ще на низку запитань, які хвилюють українців: від збільшення податків до роботи ФОПів та мобілізації. Чи будемо платити військовий збір 5% замість 1,5%, а ПДВ — 23% замість 20%? Які ще податки зростуть і як це вплине на економіку. Чому в бюджеті раптом закінчилися гроші, — читайте на сайті "Телеграф" у понеділок, 10 червня, вранці.