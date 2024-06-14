Долар знову по 41: курс валют в обмінниках Києва

Українській гривні не вдається укріпитися

Курс долара піднявся до 41 гривні, однак, за пронозами експертів, через низький попит згодом він опуститься нижче. Американська валюта за добу подорожчала приблизно на 20 копійок.

Євро та інша європейська валюта теж підіймаються у ціні. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 14 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,69 грн

Євро (EUR): 43,88 грн

Злотий (PLN): 10,08 грн

Канадський долар (CAD): 29,59 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,39 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,00 грн

Євро (EUR): 44,38 грн

Злотий (PLN): 10,24 грн

Канадський долар (CAD): 29,83 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,83 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,57 грн — продаж 41,11 грн

Євро (EUR): купівля 43,71 грн — продаж 44,51 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за минулу добу підійнявся на десяток копійок.

Купівля: 40,94 грн

Продаж: 41,06 грн

Раніше "Телеграф" писав, що на курс долара в Україні впливають п'ять речей. З'явився новий прогноз курсу на найближчий час.