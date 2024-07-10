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"Інтерпайп" вперше відвантажив трубну продукцію до Австралії

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
"Інтерпайп" вперше відвантажив трубну продукцію до Австралії Новина оновлена 10 липня 2024, 14:50

Українська промислова компанія "Інтерпайп" у червні цього року завершила постачання пробної партії спеціальних товстостінних труб для австралійського виробника преміального бурового обладнання Harlsen Industries.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, це замовлення із жорсткими вимогами щодо якості труб було виконане у кооперації із німецьким партнером. Задля відвантаження та митного оформлення продукції в Австралію "Інтерпайп" залучив логістичну компанію з Нідерландів.

За словами директора з продажу труб "Інтерпайп" на ринки Європи Івана Мазанки, австралійський клієнт роками закуповував труби в Євросоюзі, однак вирішив звернути увагу на виробників з інших регіонів.

"Інтерпайп" вже знають у світі, нас запросили до співпраці, замовнику імпонує наша позиція щодо сталого розвитку та інтегрованого ланцюжка поставок. Це замовлення виявилось складним. Процеси виробництва та логістики були нетиповими, тому були залучені партнери у Європі. Для клієнта дуже важливим фактором є якість кінцевого продукту, бо від цього залежить безпека експлуатації. Водночас вдале виконання цього замовлення може відкрити для компанії двері й до інших споживачів у Австралії", — підкреслив топменеджер.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2023 році ІНТЕРПАЙП реалізував 387 тис. т трубної продукції та 95 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників ІНТЕРПАЙП становить близько 9,5 тис. Чисельність наших працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 950 осіб.

У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

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