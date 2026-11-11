Економія до 99 грн на морозиві: в "АТБ" максимально знизили ціни

На окремі позиції "Київського пломбіру" діє знижка 45%, а на Magnat – 40%

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У мережі "АТБ" подешевшало морозиво: за акційними цінами продають порційні стаканчики та великі упаковки. Пропозиції діють до 17 листопада включно, тож придбати десерти дешевше можна й в останній день акції.

Яке морозиво пропонують зі знижками та скільки воно коштує, розповідає "Телеграф". Серед акційних варіантів є пломбір у вафельному й картонному стаканчиках, морозиво з варенням із лохини, а також Raspberry Cheesecake і "Hazelnut".

Детальніше про це у матеріалі: "Ціни приємно здивують: які товари в "АТБ" продають зі знижками до 50%".

Найдешевша з наведених пропозицій – морозиво "Київський пломбір" у вафельному стаканчику вагою 80 г. Його продають за 21,90 грн замість 40,30 грн: це варіант невеликої порції за найнижчою ціною серед перелічених позицій.

"Київський пломбір" у картонному стакані вагою 140 г коштує 43,90 грн замість 80,40 грн. Таку саму акційну ціну встановили й на морозиво з варенням із лохини – обидві позиції можна придбати по 43,90 грн за упаковку.

Для тих, хто обирає більшу упаковку, є дві пропозиції Magnat вагою по 500 г: Raspberry Cheesecake та "Hazelnut". Кожне з них обійдеться у 147,90 грн замість 246,90 грн, незалежно від того, який із цих двох смаків обрати.

Пломбір у картонному стаканчику й морозиво з варенням із лохини коштують по 43,90 грн

Як повідомляв "Телеграф", чи відрізняються ціни в "синіх" та "чорних" "АТБ".