Забудьте про м’які макарони: італійці порушують цю інструкцію заради ідеальної пасти

Приготування al dente допомагає довше зберігати відчуття ситості після їжі

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Італійці не варять макарони до повної м’якості: секрет ідеальної пасти — в одній хвилині

Італійці знають, як приготувати пасту так, щоб вона не розварилася й залишалася пружною всередині. Секрет полягає не в особливому сорті макаронів чи дорогому обладнанні, а в тому, щоб зняти їх із плити трохи раніше, ніж зазначено на пакованні.

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Як пише видання Wprost, італійський кухар Маттео Брунетті, учасник польської версії MasterChef, радить орієнтуватися на час приготування, вказаний виробником, але скорочувати його приблизно на одну хвилину. Наприклад, якщо на пакованні зазначено 10 хвилин, макарони варто готувати 9, а іноді й 8 хвилин.

Водночас кухар радить не покладатися лише на таймер. За три хвилини до завершення варіння потрібно дістати кілька макаронів і скуштувати їх. Якщо вони ще надто тверді, можна залишити у воді на одну-дві хвилини довше.

Такий спосіб приготування називають al dente, що з італійської перекладається як "на зуб". Правильно зварена паста залишається трохи твердою всередині й злегка опирається під час жування. У спагеті це можна помітити за маленькою білою крапкою всередині, а в пене чи ригатоні — за тонкою білою смужкою.

Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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