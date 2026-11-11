У Нідерландах загадково зникла 15-річна українка: у країні масово зникають підлітки
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Телефон дівчинки вимкнений, а пошуки після її вечірнього походу до магазину поки що не дали результату
У нідерландському Воркумі розшукують українку Аліну Алєксєєву. Вона пішла до магазину ввечері 9 листопада й не повернулася.
Про розшук 15-річної Аліни повідомляє Hart van Nederland. Востаннє її бачили близько 21:00 на вулиці Долтевал у Воркумі, у провінції Фрисландія.
В опублікованому в соцмережі зверненні вказані прізвище дівчини та обставини її зникнення: вона вийшла за покупками, після чого додому не повернулася. Автор просить поширювати інформацію в надії допомогти пошукам.
Прикмети Аліни та телефони для зв’язку
Аліна худорлявої статури, зі світлою шкірою та світлим волоссям із рудуватим відтінком. Її зріст – від 1,60 до 1,65 метра. Імовірно, на ній темна куртка, джинси та худі з капюшоном.
В окремій публікації автор звернення показав, як була одягнена дівчина. До повідомлення додано орієнтування з її фото та описом зовнішності.
Інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування Аліни, можна передати за безкоштовним номером. Контактні дані поліція Нідерландів вказала в офіційному оголошенні про розшук.
Яких підлітків уже знайшли
У Мідделстумі поліція розшукувала іншу 15-річну дівчину. Тепер її знайшли, повідомляє Eemskrant. Повідомлення про її розшук було опубліковано 10 листопада 2026 року о 22:21 і оновлено 11 листопада о 10:32.
У Керкроде також завершилися пошуки двох 15-річних підлітків. Про те, що обох знайшли, повідомляє Drimble.
Скільки дітей зникає в Нідерландах
Поліція Нідерландів щороку отримує близько 16 тисяч заяв про зникнення неповнолітніх. Більшість із них повертаються або їх знаходять у короткі строки.
"Якщо є ознаки того, що зникла дитина перебуває в небезпеці, ми залучаємо всі засоби. У крайньому разі ми можемо оголосити AMBER Alert", – повідомила поліція Нідерландів.
Загалом у країні щороку зникають близько 40 тисяч людей. Приблизно 70% випадків вирішуються протягом 24 годин: зникла людина повертається сама або її знаходять, пояснює поліція.
Як повідомляв "Телеграф", після пресконференції президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена стався інцидент. Перекладач не стримав своїх емоцій.