У Нідерландах загадково зникла 15-річна українка: у країні масово зникають підлітки

Телефон дівчинки вимкнений, а пошуки після її вечірнього походу до магазину поки що не дали результату

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У нідерландському Воркумі розшукують українку Аліну Алєксєєву. Вона пішла до магазину ввечері 9 листопада й не повернулася.

Про розшук 15-річної Аліни повідомляє Hart van Nederland. Востаннє її бачили близько 21:00 на вулиці Долтевал у Воркумі, у провінції Фрисландія.

В опублікованому в соцмережі зверненні вказані прізвище дівчини та обставини її зникнення: вона вийшла за покупками, після чого додому не повернулася. Автор просить поширювати інформацію в надії допомогти пошукам.

Автор звернення просить поширити інформацію про зникнення дівчини

Прикмети Аліни та телефони для зв’язку

Аліна худорлявої статури, зі світлою шкірою та світлим волоссям із рудуватим відтінком. Її зріст – від 1,60 до 1,65 метра. Імовірно, на ній темна куртка, джинси та худі з капюшоном.

Відомості про місцеперебування дівчини можна передати поліції Нідерландів

В окремій публікації автор звернення показав, як була одягнена дівчина. До повідомлення додано орієнтування з її фото та описом зовнішності.

У зверненні про пошуки Аліни опубліковано її прикмети та опис одягу

Інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування Аліни, можна передати за безкоштовним номером. Контактні дані поліція Нідерландів вказала в офіційному оголошенні про розшук.

Яких підлітків уже знайшли

У Мідделстумі поліція розшукувала іншу 15-річну дівчину. Тепер її знайшли, повідомляє Eemskrant. Повідомлення про її розшук було опубліковано 10 листопада 2026 року о 22:21 і оновлено 11 листопада о 10:32.

У Керкроде також завершилися пошуки двох 15-річних підлітків. Про те, що обох знайшли, повідомляє Drimble.

Скільки дітей зникає в Нідерландах

Поліція Нідерландів щороку отримує близько 16 тисяч заяв про зникнення неповнолітніх. Більшість із них повертаються або їх знаходять у короткі строки.

"Якщо є ознаки того, що зникла дитина перебуває в небезпеці, ми залучаємо всі засоби. У крайньому разі ми можемо оголосити AMBER Alert", – повідомила поліція Нідерландів.

Загалом у країні щороку зникають близько 40 тисяч людей. Приблизно 70% випадків вирішуються протягом 24 годин: зникла людина повертається сама або її знаходять, пояснює поліція.

Як повідомляв "Телеграф", після пресконференції президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена стався інцидент. Перекладач не стримав своїх емоцій.