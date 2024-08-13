В Україні обмежать перекази з картки на картку: коли це станеться

Регулятор намагається боротися з негативним для економіки явищем

Національний банк Україні планує остаточно ухвалити рішення щодо обмеження переказу коштів з картки на картку для фізичних осіб. Це робиться для боротьби зі схемами "дропів".

Про це в інтерв’ю "Економічній правді" заявив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, остаточне рішення буде розглянуте на засіданні правління НБУ на цьому тижні (12-18 серпня).

"Анонсувавши ці зміни, ми викликали просто шквал критики і нерозуміння у свій бік. Ми комунікували проблематику цих "дропів" не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили", — підкреслив голова НБУ.

Пишний зазначив, що Нацбанк провів кілька зустрічей з волонтерами, де показали як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання. Після цього, за його словами, "градус" обговорення знизився.

"Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував. Так чи інакше, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства. Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії", — зазначив Пишний.

Нагадаємо, Нацбанк має на меті запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку, проте дозволив бізнесу виводити дивіденди. Мова про 30 операцій на місяць і до 100 тис. грн. Нововведення стосуватиметься лише вихідних операцій. Приймати, як і раніше, можна буде необмежену кількість переказів.