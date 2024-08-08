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Перекази українських заробітчан різко скоротилися. Про яку тенденцію це говорить - Данило Монін

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Данило Монін Данило Монін
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Перекази українських заробітчан різко скоротилися. Про яку тенденцію це говорить

Економічний експерт Данило Монін розповів про зниження переказів заробітчан, а також назвав можливу причину

Перекази українських заробітчан різко скоротилися.

Так, якщо рік тому в Україну заходило близько 1 млрд доларів на місяць перерахувань від працюючих поза Україною (5.9 млрд за перше півріччя 2023 року), то ця сума впала у першому кварталі 2024 року до 800 млн на місяць, а у другому кварталі — до 700 млн. доларів на місяць. (4.5 млрд. у першій половині 2024 року). Фактично спад становитиме, ймовірно, 20-25% за рік

Таке різке падіння переказів свідчить про очевидну тенденцію поступового переїзду родин із України.

Судячи з усього, за підсумками 2024 року Україна отримає лише 8.5 млрд доларів переказів, хоча до війни отримувала 12-13 млрд

Джерело: Telegram- канал Данила Моніна.

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Теги:
#Економіка #Гроші #Заробітки