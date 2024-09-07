Алкоголь дорожает: что будет с ценами и сколько сейчас стоят вина, пиво и крепкие напитки

Подакцизные товары растут в цене

Скоро вырастут не только акцизы на горючее. Речь идет об обновлении законодательства и об алкогольных напитках. Президент подписал документ 1 сентября.

Размер акциза вырос с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр (на 3,81 гривны) на вина и другие сброженные напитки с крепостью 1,2-22%. С повышением акциза закономерно вырастут и цены. А они в это время не стоят на месте и так. По данным портала Минфин, стоимость выросла как на вина, так и водку и пиво. При этом на последний тип алкогольного напитка – самый большой.

Так, на сайте сравнили стоимость пива марок "Львовское" и "Черниговское". Их цена по сравнению с началом августа выросла на 3 и 1,87 грн. соответственно. Среди других напитков категории "для совершеннолетних" возросла стоимость водки — в среднем на несколько десятков копеек на бутылке в 0,5 литра (стоимость в разных торговых сетях может отличаться).

Средние цены на алкоголь на 7 сентября

Стоимость вин также постоянно растет, однако не достигла своего пика по сравнению с январем 2024 года. Прибавка в стоимости составляет до +1% каждый месяц, так что в среднем стоимость повысилась не столь ощутимо, как у других видов алкоголя. Ожидается, что после роста акцизов стоимость за бутылку вырастет.

Рост стоимости вина

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменится цена на продукты из борщового набора. Цены на некоторые овощи временно повысились.