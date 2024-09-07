Алкоголь дорожает: что будет с ценами и сколько сейчас стоят вина, пиво и крепкие напитки
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Подакцизные товары растут в цене
Скоро вырастут не только акцизы на горючее. Речь идет об обновлении законодательства и об алкогольных напитках. Президент подписал документ 1 сентября.
Размер акциза вырос с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр (на 3,81 гривны) на вина и другие сброженные напитки с крепостью 1,2-22%. С повышением акциза закономерно вырастут и цены. А они в это время не стоят на месте и так. По данным портала Минфин, стоимость выросла как на вина, так и водку и пиво. При этом на последний тип алкогольного напитка – самый большой.
Так, на сайте сравнили стоимость пива марок "Львовское" и "Черниговское". Их цена по сравнению с началом августа выросла на 3 и 1,87 грн. соответственно. Среди других напитков категории "для совершеннолетних" возросла стоимость водки — в среднем на несколько десятков копеек на бутылке в 0,5 литра (стоимость в разных торговых сетях может отличаться).
Стоимость вин также постоянно растет, однако не достигла своего пика по сравнению с январем 2024 года. Прибавка в стоимости составляет до +1% каждый месяц, так что в среднем стоимость повысилась не столь ощутимо, как у других видов алкоголя. Ожидается, что после роста акцизов стоимость за бутылку вырастет.
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