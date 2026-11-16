Чому на вагових продуктах в "АТБ" не вказують повну ціну. Касирка розкрила правду

Через те, що ціна вказана за 100 грамів, важко швидко зрозуміти, скільки коштує цілий шматок

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Вагові товари надходять до "АТБ" зі стікерами від виробників або розподільчих складів, пояснила касирка мережі. За її словами, саме на цьому етапі визначають, як маркувати продукцію.

Про це розповіла українка, яка представилася працівницею "АТБ" в ході обговорення в соцмережі Reddit. Запитання виникло під дописом користувачки Who_i_001, яка повідомила, що працює в "АТБ".

Учасниця обговорення поцікавилася, чи можна одразу зазначати повну вартість конкретної упаковки. Йшлося про ситуації, коли покупець бачить лише ціну за 100 грамів і мусить самостійно вираховувати, скільки заплатить за обраний шматок сиру, ковбаси чи риби.

Коли зазначено лише ціну за 100 грамів, вартість обраного шматка доводиться рахувати самостійно Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Касирка відповіла, що магазини отримують таку продукцію вже готовою до продажу й самі її не маркують. Тому, за її поясненням, змінювати порядок стікерування мають виробники та постачальники, від яких товар потрапляє до торгової мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому "персональна знижка" в "АТБ" не гарантує найнижчу ціну. Як не переплатити через застосунок.

Крім того, ми писали, чи відрізняються ціни в "синіх" та "чорних" "АТБ". У чому реальна різниця між магазинами старого та нового форматів.