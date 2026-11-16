Новобудови в Україні дорожчають: у покупців є ледь не останній шанс купити по старій ціні

Обстріли виробництв і перебої з електрикою змінюють вартість будівництва житла

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Квартири в новобудовах України зростають у ціні. Подорожчання будматеріалів, руйнування підприємств і перебої з енергопостачанням загрожують новою хвилею підвищення вартості житла – зокрема у вже розпочатих проєктах.

Про це "Телеграфу" розповіла комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець. За підрахунками аналітиків компанії, за перші 8 місяців 2026 року собівартість зведення квадратного метра в західних областях України збільшилася приблизно на 10–12%.

Маріанна Бігунець пояснила, як витрати забудовників впливають на ціни квартир

Чому зростає собівартість будівництва

За наведеними експерткою даними Держстату, у серпні 2026 року вартість будівельних робіт зросла на 1,7% порівняно з попереднім місяцем. У річному вимірі подорожчання сягнуло 25,4%, а безпосередньо в житловому будівництві – 21,5%.

Від початку 2026 року собівартість виробництва окремих будматеріалів, за оцінкою Бігунець, зросла на 30–50%. Найбільше подорожчали бетон, цегла, будівельні розчини, арматура та кабельно-провідникова продукція. Польські й чеські аналоги в окремих категоріях коштують на 10–15% дорожче за українські матеріали.

"Знищений склад або зупинене підприємство – це і прямі збитки, і дорожче транспортування, пошук інших постачальників, додаткові витрати на енергію та матеріали. І все це зрештою потрапляє у вартість квадратного метра", – наголошує Бігунець.

За попередніми оцінками, до кінця 2026 року окремі категорії будматеріалів та інженерного обладнання можуть подорожчати ще на 10–20%. Плануючи нові проєкти на 2027 рік, частина девелоперів може закладати зростання собівартості будівництва на 15–20%.

Від початку року окремі будматеріали подорожчали на 30–50% Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цінове вікно наприкінці 2026 року

На думку Бігунець, у листопаді та грудні 2026 року на первинному ринку виникне ціновий розрив. Частина квартир ще продаватиметься за умовами, сформованими на основі попередніх кошторисів, тоді як нові проєкти вже враховуватимуть вищі витрати на будівництво.

В окремих житлових комплексах покупці матимуть можливість зафіксувати чинну вартість квартири до прогнозованого перегляду цін у 2027 році. Масштаб підвищення залежатиме від готовності будинку, запасів матеріалів, фінансових можливостей забудовника та платоспроможного попиту.

При прийнятті рішення про купівлю потрібно спиратись на:

фінансові можливості покупця,

юридичну надійність об’єкта

зрозумілі договірні умови.

За прогнозом GAZDA, інвесторів можуть зацікавити комплекси, готові на 40–80%, якщо будівництво триває за планом. Для проживання чи здавання в оренду покупці обиратимуть готові будинки або ті, що майже добудовані.

Серед важливих критеріїв вибору – укриття, резервне електроживлення, енергоефективність, автономність інженерних систем, транспортна доступність та інфраструктура. Перспективи збереження вартості квартири також залежать від її ліквідності, технічних характеристик і безпекових умов.

Як дорожчають новобудови в регіонах

Ціни на нерухомість злітають в західних областях. На вересень 2026 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей у річному вимірі зросла приблизно на 18–20%.

Львівщина залишається одним із найдорожчих регіонів за вартістю нового житла. За статистикою ЛУН, у жовтні 2026 року середня мінімальна вартість квадратного метра в новобудовах Львова була на 20% вищою, ніж роком раніше.

В Ужгороді річне зростання цього показника становило 9%. Інтерес до Закарпаття підтримують його географічне розташування та порівняно сприятлива безпекова ситуація — тут і до ЄС ближче, і будівництво іде активно. За оцінкою Бігунець, подальше подорожчання будівництва створює передумови для перегляду цін у місті, а визначальними для ринку залишатимуться реальний попит, стан економіки та воєнні ризики.

Як повідомляв "Телеграф", утеплення, енергоефективні вікна й ізольовані труби допомагають сучасним будинкам довше зберігати тепло під час блекаутів навіть за відключень опалення. За температури −5 °C надворі в утепленому будинку з двокамерними енергоефективними склопакетами може зберігатися +15–17 °C.

Наприклад, у Києві на лівому березі є житловий комплекс, де сонячна електростанція й акумулятори підтримують роботу ліфтів, опалення та освітлення місць загального користування щонайменше 15 годин завдяки резервному живленню.