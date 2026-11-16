Останні дні знижки: встигніть зекономити 45 грн на пачці вершкового масла в "АТБ"

В акційній добірці є пачки різної ваги та жирності

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В "АТБ" вершкове масло "Молокія" жирністю 82% продають за 84.90 грн замість 130.70 грн за пачку 180 г. Знижка становить 35% і діє до 17 листопада. Нижчі ціни встановили й на масло інших виробників.

Про оновлення акційних пропозицій в "АТБ" повідомляє "Телеграф". Серед товарів, які мережа продає зі знижками, є молочні продукти, солодощі, кава, чай та заморожені напівфабрикати.

Більше читайте в матеріалі: "Нові акції в "АТБ": які товари продають зі знижками до 50%"

Масло "Ферма", "Білоцерківське" та "Дари Карпат": які ціни

На представлених цінниках найбільше зниження серед вершкового масла має солодковершкове "Молокія" екстра 82%. Саме для цієї позиції на позначці зі знижкою вказаний строк до 17.11.

Масло "Ферма" зі зниженою жирністю 53% в упаковці 180 г коштує 69.90 грн замість 93.90 грн. Знижка на нього становить 25%. Солодковершкове бутербродне масло "Білоцерківське" жирністю 63% такої самої ваги продають за 73.90 грн замість 95.40 грн – на ціннику зазначено зниження на 22%.

Читайте також: Одне горить на сковороді, друге — ні: у чому прихована різниця між маслом "Ферма" та "Злагода"

Солодковершкове селянське масло "Своя Лінія" жирністю 73% у більшій пачці, 400 г, подешевшало на 20%: його ціна – 162.90 грн замість 204.90 грн. Масло "Дари Карпат" солодковершкове екстра 82% у фользі, 180 г, коштує 92.50 грн замість 112.80 грн. Для нього вказана знижка 17%.

Окрема пропозиція є на топлене масло "Яготинське" жирністю 99%. Ванночку вагою 220 г продають за 176.40 грн замість 227.60 грн, зі знижкою 22%.

Серед акційних пропозицій є вершкове й топлене масло в різних упаковках

Laciate, "Своя Лінія" та "Галичина": знижки від 7% до 17%

Пачка польського солодковершкового масла Laciate жирністю 83% вагою 200 г коштує 86.30 грн замість 104.70 грн. Знижка становить 17%. Кисловершкове масло De Luxe Foods & Goods Selected жирністю 82% у пачці 200 г продають за 124.90 грн замість 146.80 грн – зі зниженням ціни на 14%.

Серед менших упаковок є ще дві акційні позиції "Своя Лінія". Солодковершкове масло екстра 82%, 180 г, коштує 91.70 грн замість 107.90 грн зі знижкою 15%. Селянське солодковершкове масло цього бренду жирністю 72.6% такої самої ваги – 80.50 грн замість 93.40 грн, на 13% дешевше.

Бутербродне солодковершкове масло "Молокія" жирністю 62% у фользі, 180 г, продають за 92.70 грн замість 108.40 грн. На нього зазначена знижка 14%. Солодковершкове масло "Галичина" екстра 82.5% вагою 180 г коштує 118.90 грн замість 128.80 грн – знижка становить 7%.

На другу добірку вершкового масла вказані знижки від 7% до 17%

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", "персональна знижка" не гарантує найнижчу ціну: як не переплатити через застосунок "АТБ".