Український газ під загрозою: держава знову може заблокувати активи Smart Energy

У разі повторної зупинки на родовища чекають замороження розвитку та невідворотні геологічні зміни

Один мільйон кубометрів газу на добу. До таких обсягів видобутку компанія Smart Energy йшла п’ять років, розвиваючи й модернізуючи активи. Але всі ці зусилля були зведені нанівець. Через війну обсяги впали до 400 кубометрів, а через державні санкції видобуток взагалі зупинився на 15 місяців. Зараз, після перегляду державою своїх рішень, група поступово відновлюється. Але в інтерв’ю виданню NADRA.info в.о. генерального директора Smart Energy Олексій Заєць розповів, що на це потрібно мінімум три роки. А через загрозу повторного блокування цього часу в активів може й не бути.

Причиною такого стрімкого падіння обсягів видобутку стали геологічні зміни в свердловинах, які відбуваються у випадку тривалої зупинки роботи. На сьогодні компанія видобуває близько 200 тисяч кубометрів на добу. Топменеджер групи наводить приклад Васищівського родовища на прифронтовій Харківщині – там добові обсяги складають всього 25 кубометрів газу, що вдвічі менше за показники до вимушеного простою. Але нещодавно вони впали ще нижче – у однієї зі свердловин розпочалось обводнення.

"Більшість родовищ в Україні, і наші у тому числі, є виснажними. Тому відновлення до попередніх показників роботи після простою просто неможливе. Ми можемо констатувати, що у разі ще одної зупинки для родовищ групи Smart Energy відсоток втрати продуктивності в середньому становитиме 35-40%", — Олексій Заєць зазначає, що це знову ж таки призведе до втрат мільйонів кубометрів українського газу та мільярдів гривень бюджетних відрахувань. Тільки за опалювальний сезон збитки бюджету можуть скласти 400 млн грн.

Після розблокування у серпні цього року компанія планувала вкласти у розвиток активів 1,14 млрд грн, переглянувши програми розвитку. Ці інвестиції в українські надра дозволили б наростити видобуток, і Smart Energy давала б українцям додатковий 1 млн кубометрів газу на місяць. Та в разі поновлення блокування ліцензій компанія не матиме ресурсу на програми розвитку.

"Зупинення дії спеціальних дозволів знову спричинить фізичне зупинення роботи видобувних підприємств. І знову це матиме негативні наслідки для надр, для економіки, для наших працівників, для багатьох українських родин. Ми вже, на жаль, маємо такий сумний досвід. Ми сподіваємось, що це не повториться, адже суперечить державницькій позиції та напряму шкодить інтересам країни та її народу", — підкреслює Олексій Заєць.

Нагадаємо, у жовтні було оприлюднено указ президента України, який накладає персональні санкції на трастіз – кінцевих бенефіціарів Smart Holding. Одним з обмежувальних заходів може стати призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами для всіх видобувних бізнесів групи. Раніше санкції були застосовані до засновника холдингу і призвели до зупинки операційної діяльності Smart Energy, "Смарт-граніту" та інших активів групи.