Украинский газ под угрозой: государство снова может заблокировать активы Smart Energy

В случае повторной остановки месторождения ждут заморозка развития и неотвратимые геологические изменения

Один миллион кубометров газа в сутки. К таким объемам добычи Smart Energy шла пять лет, развивая и модернизируя активы. Но все эти усилия были сведены на нет. Из-за войны объемы упали до 400 кубометров, а из-за государственных санкций добыча вообще остановилась на 15 месяцев. Сейчас после пересмотра государством своих решений группа постепенно восстанавливается. Но в интервью изданию NADRA.info и. о. генерального директора Smart Energy Алексей Заец рассказал, что на это нужно минимум три года. А из-за угрозы повторной блокировки этого времени у активов может и не быть.

Причиной столь стремительного падения объемов добычи стали геологические изменения в скважинах, которые происходят при длительной остановке работы. На сегодняшний день компания добывает около 200 тысяч кубометров в сутки. Топ-менеджер группы приводит пример Васищевского месторождения на прифронтовой Харьковщине – там суточные объемы составляют всего 25 кубометров газа, что вдвое меньше показателей до вынужденного простоя. Но недавно они упали еще ниже – в одной из скважин началось обводнение.

"Большинство месторождений в Украине, и наши в том числе, истощены. Поэтому восстановление до предыдущих показателей работы после простоя просто невозможно. Мы можем констатировать, что в случае еще одной остановки для месторождений группы Smart Energy процент потери производительности в среднем составит 35—40 %", — Алексей Заец отмечает, что это опять-таки приведет к потерям миллионов кубометров украинского газа и миллиардов гривен бюджетных отчислений. Только за отопительный сезон убытки бюджета могут составить 400 млн грн.

После разблокирования в августе этого года компания планировала вложить в развитие активов 1,14 млрд грн, пересмотрев программы развития. Эти инвестиции в украинские недра позволили бы нарастить добычу, и Smart Energy давала бы украинцам дополнительный 1 млн кубометров газа в месяц. Но в случае возобновления блокировки лицензий у компании не будет ресурса на программы развития.

"Остановка действия специальных разрешений снова приведет к физической остановке работы добывающих предприятий. И снова это будет иметь негативные последствия для недр, для экономики, для наших работников, для многих украинских семей. Мы уже, к сожалению, имеем такой печальный опыт. Мы надеемся, что это не повторится, ведь противоречит государственной позиции и напрямую вредит интересам страны и ее народа", — подчеркивает Алексей Заец.

Напомним, в октябре был обнародован указ президента Украины, налагающий персональные санкции на трастиз – конечных бенефициаров Smart Holding. Одной из ограничительных мер может стать приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами для всех добывающих бизнесов группы. Ранее санкции были применены к основателю холдинга и привели к остановке операционной деятельности Smart Energy, "Смарт-гранита" и других активов группы.