Замість Nutella: як приготувати шоколадно-горіхову пасту лише з чотирьох інгредієнтів

Фундук та молочний шоколад – основа домашніх ласощів

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Шоколадно-горіхову пасту для солодкого сніданку легко приготувати вдома. Знадобляться лише чотири інгредієнти: фундук, молочний шоколад, соняшникова олія та цукрова пудра.

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Рецептом домашньої альтернативи Nutella поділився сайт Econea. Для приготування знадобиться потужний блендер: він подрібнить тверді горіхи та допоможе зробити пасту без грудочок.

Які інгредієнти потрібні для пасти

Підготуйте

150 г фундука

5 столових ложок соняшникової олії

80 г молочного шоколаду для кулінарії

30 г цукрової пудри

Фундук потрібно обсмажити, очистити від лушпиння та подрібнити з олією. Шоколад додати розтопленим, а цукрову пудру – в самому кінці, перед повторним збиванням.

Як приготувати шоколадно-горіхову пасту

Висипте фундук на сковороду й обсмажте на слабкому або середньому вогні. Дайте горіхам охолонути: у цьому рецепті їх очищають і відправляють у блендер уже після охолодження.

Загорніть охололий фундук у кухонний рушник і потріть горіхи між долонями, щоб зняти лушпиння. Перекладіть очищений фундук у чашу блендера, влийте соняшникову олію та подрібнюйте, поки маса не стане густою пастою.

Окремо розтопіть молочний шоколад на водяній бані. Додайте його до горіхової маси разом із цукровою пудрою, знову увімкніть блендер і збийте до однорідності.

Орієнтуйтеся на консистенцію, а не на час подрібнення.

Домашню шоколадно-горіхову пасту можна подати до млинців Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як зберігати та подавати домашню пасту

Перекладіть готову суміш у скляну банку. Зберігайте її в прохолодному місці, але не в холодильнику, і використайте якомога швидше.

Пасту можна намастити на хліб і подати на сніданок. Вона також добре смакує з млинцями та оладками.

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