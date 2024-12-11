Як обмеження на перекази по картках шкодить українській економіці

Економіст Олександр Савченко розповів про проблеми, пов'язані з обмеженнями на грошові перекази в Україні.

Обмеження на перекази змушують українців переходити на готівку та криптовалюту. А це шкодить українській економіці.

Про це заявив економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, на банківську систему тиск здійснюють: Нацбанк, Мінфін, Податкова служба, Європейський союз.

"У Європейському союзі обмеження починаються з 10 тисяч євро, а в Україні ці суми значно менші", — зазначив експерт.

Савченко наголосив, що зловживання банківськими картками, особливо пенсіонерів, для нелегальних операцій — одна з причин такого посилення обмежень.

Він пояснює, що багато українців за невелику плату віддають свої банківські картки стороннім особам для проведення сумнівних операцій.

"Якщо хочете здійснювати більші перекази — задекларуйте свої доходи, покажіть підтвердження продажу майна чи офіційної зарплати. Хотів би сказати, що немає ще консенсусу стосовно, як контролювати ці банківські переклади. Очевидно, що це штовхає людей в готівку і в криптовалюту. А от готівка і криптовалюти абсолютно не корисні в українській економіці", — підсумував він.

Обмеження переказів з картки на картку — що відомо

Найбільші банки України підтримали запровадження нових обмежень карткових переказів. Вони підписали відповідний меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".

Документ підписали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк, а також дві банківські асоціації: Незалежна асоціація банків України та Асоціація українських банків. Водночас меморандум відкритий для підписання усіма банками.

Документом передбачається введення обмежень на проведення вихідних переказів за відсутності документального підтвердження доходів. Обмеження стосуються всіх переказів, зокрема й через IBAN.

Які будуть ліміти

Для клієнтів "високого" рівня ризику буде встановлено ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць, а для клієнтів "середнього" та "низького" рівня ризику:

з 1 лютого 2025 року — в сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

на місяць, з 1 червня 2025 року — в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

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