Ломаченко інвестував гроші у бізнес довіреної особи Путіна

Український боксер веде ресторанний бізнес у США

Чемпіон світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) вклався у бізнес, який працює за франшизою відомого російського ресторатора та бізнесмена Аркадія Новікова. Новіков був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2012 та 2018 у РФ, а також членом Вищої ради партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє "Чемпіон". За інформацією джерела, компанія боксера Loma Power Holdings інвестувала гроші у ресторан Novikov Beverly Hills у Лос-Анджелесі (США).

Серед співвласників ресторану (Managers of Members – довірені особи в управління частки компанії) у реєстрах від 04/10/2024, крім Новікова, є компанія Loma Power Holding.

Додамо, що за документами від 11/19/2024 головним виконавчим директором компанії Loma Power Holding є Василь Ломаченко, а фінансовим директором — його менеджер Егіс Клімас. Повідомляється, що саме Егіс залучив Василя до цього бізнесу.

Новіков особисто знайомий із Путіним. Серед бізнес-партнерів ресторатора — сім’ї прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та ексміністра оборони Анатолія Сердюкова. До речі, російський опозиціонер Олексій Навальний 2020 року опублікував відео про корупційні схеми ресторатора з Мішустіним.

Новіков після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не засудив Росію за агресію, а лише побажав усім мирного неба.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила діяльність на території України церков, пов’язаних із Росією. Ломаченко погрожував наслідками, якщо влада прийме цей закон.