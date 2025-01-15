Яким категоріям ФОПів можна не платити ЄСВ у 2025 році та які ставки податку

Навіть якщо у ФОПа немає доходу, можна знайти вихід

З 1 січня 2025 року фізичні особи підприємці усіх груп повинні обов’язково сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Ці кошти спрямовуються на потреби Пенсійного фонду України.

Також цей внесок дає підставу для нараховування підприємцю страхового стажу для отримання пенсії. Про це пише Zaxid.net.

Проте деякі категорії ФОПів звільняються від сплати ЄСВ. Зокрема, таку пільгу мають:

пенсіонери (стаж не нараховується);

люди з інвалідністю (стаж не нараховується);

підприємці, які мають основне місце роботи і ЄСВ за них сплачує роботодавець (стаж нараховується);

мобілізовані ФОПи (стаж нараховується за умови виплати грошового забезпечення).

Водночас перелічені категорії підприємців можуть сплачувати єдиний соціальний внесок добровільно.

Мінімальна і максимальна ставка ЄСВ

Мінімальна ставка ЄСВ у 2025 році становить 22% від мінімальної зарплати. Це становить 1760 грн на місяць або ж 5280 грн за квартал чи 21120 грн на рік.

За бажанням, можна платити більшу суму – тоді майбутня державна пенсія ФОП буде більшою. Максимальна база для нарахування ЄСВ на місяць – це 160 тис. грн (20 мінімальних зарплат), таким чином найбільша сума ЄСВ, яку підприємець може заплатити за місяць становить 35200 грн.

Що робити, якщо немає доходу

Буває, що людина не отримує дохід як підприємець, але зберігає статус ФОПа. Найчастіше ідеться про III групу "про всяк випадок". На спрощеній системі оподаткування ФОПу все одно доведеться сплачувати ЄСВ, навіть якщо немає доходу.

Щоб не сплачувати ЄСВ, можна з III групи спрощеної системи перевестися на загальну систему оподаткування – такі підприємці не повинні сплачувати податки в разі відсутності доходів. На загальній системі оподаткування українці зобов'язані раз на рік подавати декларацію.

Штрафи за ЄСВ

Штраф за прострочення сплати ЄСВ становить 20% від несплаченої суми та 0,1% за кожен день затримки. Оскільки у 2025 році мінімальний ЄСВ для ФОПів становить 5280 грн за квартал, то одноразовий штраф нараховується у сумі 1056 грн і 5,28 грн щодня до погашення заборгованості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці можуть оформити пенсію, якщо мають норму страхового стажу та досягли 60, 63 та 65 років. ФОПи можуть оформити пенсії так само як і інші громадяни, однак їх суми залежать від самих підприємців.